Basket, Villanova Tigers vittoriosi all'over time nel derby con la Stella

Sport

Rimini

| 14:55 - 19 Maggio 2018

Splendida vittoria dei Villanova Tigers in casa della Stella nei playoff per la promozione.

L’esodo dei tifosi Villanova è imponente (circa 300 gli spettatori assiepati sugli spalti di via Abruzzo), ma alla palla a due i riminesi sono più brillanti degli ospiti: 9-3 con circolazione di palla ad alta velocità. Bronzetti e Panzeri con due comete tengono in scia i biancoverdi, Serpieri fa capire una volta di più di che pasta è fatto, e “Tiramolla” Buo pota in vantaggio i Tigers: 13-14 a 4’50. Saccani di forza tiene avanti i suoi (15-16), poi dopo due liberi del capitano sarà sempre la Stella a comandare. 11-0 di parziale e la banda di Casoli “suona” un bel basket. Il play Semprini mette a frutto un gioco da 3 e tiene in scia i Tigers: 26-21.

Rossi è appena entrato ma dimostra di avere polpastrelli caldi: tripla (26-23), con risposta immediata Stella. Di Giacomo di forza (29-25), T. Guiducci (uno dei mattatori della semifinale con Medicina) fa posto a Panzeri, il fratello Federico dà il cambio a Serpieri ma ci pensa Saccani con 5 punti a fila a tenere in scia i biancoverdi (37-32). La bomba di Buo gira sul ferro ma non entra, la guardia si rifà dalla media e cattura rimbalzi a ripetizione ma la Stella è accesa dai suoi uomini di tanto (44-34). Sprofondo biancoverde? Neanche per sogno. La premiata ditta Panzeri-Saccani mette in forno un’altra tripla in transizione, Buo e Serpieri vanno a segno e peccato per lo 0/2 del “Serpo”. Si va negli spogliatoi sul 47-41.

I Tigers ripartono con il quintetto tipo: Bronzetti, Buo, Saccani, Panzeri e Serpieri. Il break (5-0) Stella è arginato da Panzeri in lunetta. La tripla di Saccani è il segno che i biancoverdi se la vogliono giocare. Serpo, Panzeri e Buo producono altri squilli (56-52), il percorso netto ai liberi di Bronzetti chiude il periodo, Stella però sempre avanti (+ 9).

Toni insacca 4 punti a fila, le comete di Rossi e Bronzetti riavvicinano i biancoverdi che difendono con il coletto tra i denti (71-67). Buo e Bronzetti ci credono (74-71 a 3”37) ma il play sbaglia la bomba del sorpasso a 1’50. Il collega della Stella non si accende dalla lunetta (0/4), a 1”06 la gara si infiamma ulteriormente. Buo fallisce dalla media, i Tigers artigliano la palla ma Saccani cilecca la bomba. A una manciata di secondi dalla sirena (74-72), la Stella ha la partita in mano ma Buo ruba una palla alla Arsenio Lupin e appoggia alla tabella la parità: 74-74, si va ai supplementari.

La Stella prova a far la voce grossa di tripla (77-74), Saccani e Serpieri spingono avanti i Tigers (77-78), Buo nasconde la palla e pareggia (80-80) a 3”40, poi altro recupero non concretizzato. La Stella ha appena 3 falli, i Tigers hanno accesso le 5 lucine rosse da una vita. Il semigancio di Serpieri vale la parità (82-82) a “30. Grande difesa Tigers ma Panzeri sciupa tutto con l’infrazione di passi. Secondo overtime.

L’adrenalina scorre a fiumi. Bronzetti insacca il vantaggio ospite (82-84), Semprini mantiene il +2 (83-85) a 3”31. Ancora Buo dall’angolo (85-87), Rossi è freddo dalla lunetta (86-89) ma commette un doloroso antisportivo. L’ala grande va nuovamente in lunetta e non sbaglia: 88-91 a 1”18, Serpieri lo imita (90-93 a “30). Altra grande difesa Tigers, Panzeri si invola sulla destra ma concede la palla a due. La Stella ci prova: 92-93 a “10, la partita sembra non finire più. Serpieri ½: 92-94. Fiato sospeso. Ultima azione per i padroni di casa, Panzeri si riscatta e intercetta, vince Villanova che si conferma specialista degli overtime: 92-94. Festa biancoverde sugli spalti.

Appuntamento a gara2, martedì 22 maggio, alla Tigers Arena di Villa Verucchio.