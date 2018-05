Castel Sismondo, lo chef Gino Angelini incanta unendo la cucina di oggi a quella del Quattrocento

Attualità

Rimini

| 14:38 - 19 Maggio 2018

Prima serata per la Cena alla corte dei Malatesta con i piatti dello Chef Gino Angelini e della sua brigata d'eccezione. A Castel Sismondo il gusto ha incontrato l’arte e la cultura con la prima delle due cene-evento dedicata a Sigismondo, nella straordinaria occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta e dei 550 anni dalla sua morte. Ieri sera e questa sera lo chef più celebre d’America, insieme ai suoi ex allievi che che oggi sono i migliori cuochi di Rimini e dintorni, fa rivivere l’esperienza dei sapori e delle suggestioni della corte di Sigismondo Pandolfo facendo incontrare la cucina del Quattrocento e quella contemporanea, ispirandosi alle ricette originali dell'epoca, tratte dal libro di Luisa Bartolotti, A tavola con i Malatesti. Una serata speciale, in un contesto unico che unisce le iniziative di Giardini d’Autore e le mostre della Biennale del Disegno, che verrà replicata anche questa sera.