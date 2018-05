Alunni di prima media in visita al comando della Polizia Municipale di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:17 - 19 Maggio 2018

Si è conclusa sabato, con l’ultima classe ospite presso i locali di via Leonardo da Vinci, l’iniziativa organizzata dalla Polizia Municipale, il cui personale in questi giorni ha accolto e si è confrontato con gli alunni delle dieci classi prime medie di Bellaria Igea Marina.



Il progetto, dal titolo “OpenDay PM”, è stato definito con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla figura del vigile urbano, spiegare ciò che gli agenti fanno a favore della comunità, rafforzando la consapevolezza che la Polizia Municipale sia un interlocutore presente, vicino e disponibile.



Con questo obiettivo, gli studenti sono stati accompagnati alla sede del comando, dove gli sono stati presentati l’ambiente di lavoro, la dotazione e gli strumenti, dai più semplici a quelli più complessi, come la centrale di controllo dell’avanzato sistema cittadino di videosorveglianza; notevole l’interesse mostrato dai ragazzi, che hanno potuto vedere all’opera anche Fendy, la splendida femmina di pastore tedesco dell’Unita Cinofila della Polizia Municipale. Ai diversi incontri con gli studenti, durati circa un’ora e mezza l’uno, hanno portato il saluto dell’Amministrazione il Sindaco Ceccarelli e gli assessori comunali.