Dal 21 maggio la carta d'identità elettronica arriva a Misano: ecco come ottenerla

Attualità

Misano Adriatico

| 14:15 - 19 Maggio 2018

Da lunedì prossimo, 21 maggio, sarà possibile ritirare presso l’ufficio anagrafe comunale di Misano Adriatico, la nuova carta d’identità elettronica. Visto il notevole afflusso previsto, l’Amministrazione Comunale informa che non verranno date informazioni telefoniche, durante l’orario di apertura al pubblico. E’ possibile invece chiedere informazioni mediante una e-mail all’indirizzo: demografici@comune.misano-adriatico.rn.it





Si deve presentare direttamente allo sportello il cittadino, in quanto dovra’ essere identificato personalmente e dovranno essere acquisite le sue impronte digitali. Per i minori o gli interdetti devono essere presenti, oltre al minore/interdetto, anche tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. Per i disabili e gli ammalati che non possono muoversi dal proprio domicilio sono previste agevolazioni da concordare con l’ufficiale d’anagrafe.





Dove rivolgersi: anagrafe Comunale, via Repubblica 124, presso la palazzina Bianchini. Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,15 – martedi’ e giovedi’ orario continuato fino alle 17,15.





Cosa portare: una fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. Il codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attivita' di registrazione. La vecchia carta d’identita' in caso sia scaduta o deteriorata; in caso di furto o smarrimento la relativa denuncia presso la Polizia o i Carabinieri. Se e' la prima carta d’identita' serve un altro documento di identita' o riconoscimento (passaporto, patente, porto d’armi). Altrimenti dovra’ presentarsi all’anagrafe accompagnato da due testimoni, maggiorenni, italiani e con documento di identita';





Costo del rilascio: al momento della richiesta verra' richiesto il pagamento di: Euro 22,00: in caso di primo rilascio di carta d’identita', ovvero se la carta precedente era scaduta, Euro 27,00: se la carta d’identita' precedente e' stata smarrita, sottratta o si e' deteriorata.

Il cittadino ricevera' la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potra' provvedere al ritiro del documento, purche' le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta. E’ possibile richiedere il ritiro in comune, negli stessi orari di apertura dello sportello.





Donazione organi: il cittadino al momento della domanda di rilascio, fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi.





Durata di validità e documento provvisorio: al momento della domanda di rilascio, verra' ritirata la vecchia carta (o la denuncia di smarrimento) e verra' rilasciata una ricevuta che varra' fino al rilascio del nuovo documento; ma non sara’ valida per l’espatrio.





La nuova CIE ha i seguenti periodi di validita':

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

10 anni per i maggiorenni.