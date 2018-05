Bellaria, in casa una serra artigianale per coltivare la marijuana: sequestrate 22 piantine di canapa

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:11 - 19 Maggio 2018

In una stanza della sua abitazione, a Bellaria, aveva costruito una serra artigianale per coltivare la marijuana, con luci e impianto di ventilazione. Un 35enne originario della Provincia di Forlì-Cesena, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato venerdì pomeriggio dai Carabinieri dell'Aqliquota Operativa del Nor: i Militari hanno sequestrato 22 piante di canapa indiana, dopo aver effettuato una perquisizione, al culmine di un'attività di indagine. L'uomo è entrato nel mirino dopo alcune segnalazioni di cittadini che lamentavano un insolito via vai di giovani, a tutte le ore del giorno e della notte, in una determinata zona del Comune di Bellaria. L'arresto del 35enne, convalidato nella mattinata di sabato, è stato operato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha disposto nei confronti dell'arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Bellaria Igea Marina.