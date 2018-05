I colori della primavera a Santarcangelo con 'Balconi Fioriti', il programma di domenica 20 maggio

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:28 - 19 Maggio 2018

Domenica 20 maggio chiude la trentesima edizione di Balconi Fioriti e il programma di eventi della giornata sarà particolarmente ricco fin dalla mattina con l’iniziativa “Orti aperti”, che a partire dalle ore 5 propone visite all’orto e alla grotta del Convento delle Santissime Caterina e Barbara. Nel pomeriggio bambini e bambine potranno partecipare a una caccia al tesoro botanica (info e prenotazioni al 333/9705367).

Alle ore 10 la biblioteca Baldini presenta una lettura scenica di Basile, Calvino e i Fratelli Grimm a cura di Teatro Patalò (per bambini dai 6 anni). In biblioteca fino alle 12 sarà inoltre possibile visitare l’esposizione dedicata ai maestri musicisti Giulio Faini e Serino Giorgetti, realizzata in collaborazione con l’Istituto dei musei comunali e la scuola di musica comunale “G. Faini”. Lo spazio eventi di piazza Ganganelli propone invece altri incontri su verde e natura: protagonisti di domenica l’arte del bonsai con Remo Cavalli del Romagna Bonsai Club, le rose del Vivaio Vittori di Forlimpopoli, la canapa con Luca Berardi e i mazzi di fiori con il maestro fioraio Mario Gobbi. Previste inoltre dimostrazioni sui giochi di una volta e sulle tecniche di stampa su tessuto direttamente con i fiori, con Michela Pasini di Rossi.

In piazza Marconi proseguono le dimostrazioni di discipline sportive legate al benessere: danza espressiva araba, yoga della risata, tribal bellydance e movimento consapevole. Nella “piazza del benessere” anche una ricca esposizione di prodotti naturali e servizi alla persona con professionisti del settore olistico.

Nel tardo pomeriggio inoltre è in programma uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, la premiazione dei tre concorsi indetti per i balconi più suggestivi: in piazza Ganganelli a partire dalle 18,30 verranno infatti consegnati i riconoscimenti a cittadini e vivaisti che avranno allestito i balconi più belli e originali.

Per i dieci anni del Museo del bottone, l’Associazione La Scatola dei Bottoni organizza “Amore e disamore”: un gruppo di donne leggerà brani d’autore sul tema dell’amore; sono inoltre previste apparizioni a sorpresa di alcuni personaggi della Filodrammatica Lele Marini (appuntamento alle ore 16 lungo la scalinata di via della Costa). Anche domenica la Pro Loco organizza visite guidate alle grotte, con partenze programmate a orari fissi (prenotazioni allo 0541/624270).

Infine in serata, dalle 19 alle 22, piazza Ganganelli propone un varietà di canzoni floreali dal titolo “Petali di note”, con Simone Antoniacci e Gianluca Cantori, mentre al Lavatoio è in programma lo spettacolo di teatro danza orientale con Marcello Tosi e Simona Ruzza a cura dell’associazione Natyangeli (ingresso a pagamento, ore 21,15). Il programma completo di Balconi Fioriti è disponibile su www.comune.santarcangelo.rn.it.