Domenica torna la Nove Colli, un'edizione stellare. In gara anche Ivan Basso e Mario Cipollini

Sport

Cesenatico

| 12:48 - 19 Maggio 2018

Sarà un’edizione stellare quella che si accinge a partire domenica 20 maggio alle ore 6 dal porto canale Leonardesco di Cesenatico.

Sportivi di successo con la passione comune per le due ruote come il signore degli sprint, ex campione del mondo a Zolder 2002, Mario Cipollini; lo scalatore spagnolo vincitore di due Giri di Lombardia, podio in tutti i grandi Giri, medaglia di argento al mondiale di Firenze 2013, Joaquim Rodriguez; il vincitore di due Giri d’Italia (2006-2010) Ivan Basso; il vincitore di una Liegi-Bastogne-Liegi, di una Amstel Gold Race, vicecampione del mondo a Lugano 1996, Mauro Gianetti; il signore degli anelli Yuri Chechi; gli Olimpionici Antonio Rossi e Cristian Zorzi; il presidente della Unione Ciclistica Europea, ex professionista ticinese, Rocco Cattaneo; il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco; il capo delle specialità di polizia Roberto Sgalla.

Gli ultimi due guideranno il primo gruppo di e-bike nella storia della Nove Colli.

Mario Cipollini sarà il capitano di una squadra del Tirolo che promuove il prossimo campionato del mondo professionisti che si svolgerà a Innsbruck a settembre.

Mentre gli altri faranno parte di un Dream Team chiamato #NoveColli4Children, che correrà in squadra per donare 20.000 euro ai bambini malati del reparto di oncologia pediatrica di Rimini. Un’iniziativa benefica targata Nove Colli – Selle Italia, IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e Sportful.

Saranno sempre due i percorsi: 130 km e 1871 metri di dislivello e 205 km 3840 per il percorso lungo.

Da ricordare la diretta su RAI 3 dalle 9.30 alle 12.00 di domenica 20 maggio.