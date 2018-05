Sagra del cascione e finale playoff di calcio: weekend di appuntamenti a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

19 Maggio 2018

A Novafeltria è un weekend dedicato all'enogastronomia e allo sport. Sabato 19 e domenica 20 maggio è in programma la seconda edizione della "Sagra del cascione e delle erbe spontanee", mentre domenica 20 maggio, al Comunale di Novafeltria, si gioca la finale playoff del campionato di calcio di Prima Categoria. Si parte appunto sabato 19, alle 16, con l'inaugurazione della sagra, organizzata dall'Amministrazione Comunale assieme alla pro loco, Consulta dei giovani, Acli, Fondazione Valmarecchia e la collaborazione di Market Diem Eventi 2.0. Gli stand gastronomici apriranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 17, mentre alle 18 è in programma la conferenza "Conoscere le piante spontanee e i loro impieghi medicinali tradizionali: principi arrivi,quali sono e come agiscono" , seguita da una seconda conferenza sul tema "Grani antichi. Perché è importante saper scegliere la farina da tenere in dispensa". Dalle 20.30 serata danzante con gli After Height e discomusic anni '70-'80-'90. Domenica alle 9, da piazza Vittorio Emanuele, partirà la passeggiata "alla scoperta delle regine dei prati, riconoscimento delle erbe spontanee". Alle 10.30 laboratorio floreale "dalle mani al cuore" e a seguire cooking show "Impariamo a fare i cascioni". Nel pomeriggio, dalle 15.30, musica e balli con le "Sirene Danzanti". Alle 16.30 al Comunale di Novafeltria si gioca la finale playoff del girone H, tra la squadra di casa allenata da Achille Fabbri e il Vis Misano allenato da Marco Bucci. Prepartita a cura di Daniele Manuelli, conduttore dei programmi "Calcio di Rigore" e "SportUp" di Vga TeleRimini.