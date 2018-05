Spettacolo Frecce Tricolori a Bellaria, ecco il programma completo. Ci saranno anche le telecamere Rai

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:27 - 19 Maggio 2018

Prende forma il programma di volo di quella che è annunciata come la più importante manifestazione aerea dell’anno nel panorama nazionale: il Bellaria Igea Marina Air Show in calendario nel primo weekend di giugno.





Se da un lato le protagoniste assolute saranno le Frecce Tricolori, il team acrobatico più prestigioso a livello internazionale, che solcheranno il cielo di Bellaria Igea Marina per il quinto anno consecutivo, dall’altro non mancheranno altri ospiti di prim’ordine. Spiccano gli otto Alpha Jet della Patrouille de France, la Pattuglia Acrobatica Nazionale francese, una delle più antiche e importanti al mondo, cui si affiancheranno i sorvoli offerti dalle associazioni di volo locali, gli aerei del Reparto Sperimentale di volo dell’Aeronautica Militare, l’elicottero HH139 del 5^ Stormo di Cervia, il velivolo ATR42 della Guardia Costiera, il Breitling Jet Team composto da sei jet L39, un team civile formato da quattro YAK52, i sei L39 lituani dei Baltic Bees e tante altre sorprese di spessore internazionale.





L’evento è in programma domenica 3 giugno, indicativamente dalle 15.00 alle 19.00. A sancire l’importanza della manifestazione, la presenza delle telecamere Rai, con il servizio radiotelevisivo nazionale che ha scelto Bellaria Igea Marina quale teatro di una lunga trasmissione live dedicata alle Frecce Tricolori: la diretta, di oltre tre ore, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 15.30 di domenica 3 giugno, in concomitanza con lo spettacolo aereo.





Anche le prove di sabato 2 giugno, vero spettacolo nello spettacolo, si terranno a partire dalle 15.00; ‘chicca’ dell’edizione 2018, il supplemento di spettacolo annunciato per la mattinata della domenica, quando effettueranno le prove i velivoli della Patrouille de France.





Il Bellaria Igea Marina Air Show 2018 avrà il suo baricentro nel villaggio aeronautico allestito sul porto canale ed aperto sia sabato 2 che domenica 3 giugno, dalle 11.00 alle 19.00. Il pubblico potrà visitare una seconda area stand in piazza Matteotti, aperta sabato e domenica dalle 16.00 alle 24.00, mentre nei prossimi giorni l’Amministrazione renderà noti gli eventuali provvedimenti temporanei in vigore durante i giorni della manifestazione, in tema di sosta e viabilità.





Foto di Fabrizio Guerrini