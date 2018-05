A Coriano un convegno per parlare del sostegno di soggetti soli e non autosufficienti

Attualità

Coriano

| 12:19 - 19 Maggio 2018

Si e tenuto venerdì a Coriano il convegno su "la meritevolezza del trust per la tutela dei soggetti fragili".

Un istituto giuridico importante e innovativo per tutelare le persone fragili quando i familiari, che si sono sempre occupati del congiunto, non sono più in grado di prendersene cura.

Grazie alla collaborazione tra i professionisti intervenuti è stato affrontato in modo semplice e chiaro un istituto complesso che può dare una risposta importante alla preoccupazione di molti genitori sulla tutela dei propri figli nel dopo di noi.

Sempre più frequenti sono le esigenze dei genitori di tutelare i propri figli non autosufficienti o fragili quando non saranno più in grado di occuparsi di loro.

Questo convegno oltre ad essere una occasione di formazione per i professionisti è stata una opportunità di dare una informazione ai cittadini potenzialmente interessati su un valido strumento di tutela e cura.

Beatrice Boschetti (Assessore al Sociale del Comune di Coriano): “L'amministrazione comunale attenta da anni alle difficoltà e preoccupazioni dei familiari di soggetti deboli ha voluto affrontare anche quest'anno in continuità con quanto trattato anche l'anno scorso, nell'ambito del mese della famiglia, una possibile risposta alle esigenze delle famiglie con soggetti fragili.”

Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): “Anche quest'anno Coriano ha organizzato un momento di grande approfondimento, un grazie al Centro per le Famiglie per l'organizzazione e all'assessore Beatrice Boschetti per il coinvolgimento della Comunità di Montetauro, realtà del territorio che si occupa del dopo di noi da più di 20 anni.”