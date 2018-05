Ecco l'immagine ufficiale della 'Notte delle streghe', la 30esima edizione dal 20 giugno a S.Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:43 - 19 Maggio 2018

Sale l'attesa per "La Notte delle Streghe", il più magico tra gli eventi marignanesi, che inizierà ufficialmente mercoledì 20 giugno e che festeggia il suo trentennale.

Per questo l'Amministrazione comunale ha dato vita al progetto "Trentanni Streghe", che si prefigge l’ambizioso obiettivo di un anno intero di proposte, così che il 2018 sia ricordato come l’anno “delle streghe”. Grazie all'accompagnamento di una squadra di esperti, la scenografa Giada Jade Morri, il grafico Luigi Cambrini, il coordinatore spettacoli Alice Mazzini, l'esperto in cultura ed antropologia Alessandro Sistri, è scaturita una riflessione sulla cultura e le tradizioni marignanesi e, intersecando il calendario agricolo della Romagna con la Ruota dell’Anno di celtica memoria, sono stati creati 16 eventi, partiti ufficialmente a marzo e volti a celebrare con teatro, cultura, tradizioni popolari, spettacoli, parole ed immagini San Giovanni e la sua "Notte delle Streghe".

Ora ad un mese dall'inizio ufficiale dell'evento, l'Amministrazione comunale, insieme all'equipe, presenta l'immagine ufficiale dell'edizione 2018.





Ovviamente il tema non poteva essere che il “Fuoco”, fil rouge di tutti gli eventi di quest’anno magico, che rappresenta la purezza, il rinnovamento, ed è un elemento simbolico in ogni cultura, soprattutto in quella romagnola, che mantiene ancora vitali molte tradizioni contadine.





E per un anniversario così speciale, l'annuncio non poteva che essere "magico". È così che, lo Studio Magazino, ha creato un post “in movimento” che presenta l’immagine del 2018, una strega dallo sguardo magnetico e dai capelli infuocati che preannuncia serate memorabili, incanti, magie, ritorno alle tradizioni popolari, ma anche spettacoli ed artisti mai visti fino ad ora, allestimenti e scenografie e tante altre grandi sorprese.

La Notte delle Streghe torna a San Giovanni in Marignano dal 20 al 24 Giugno, con ingresso libero.