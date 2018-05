Presentata a Cannes l’ottava edizione di Cine’: a luglio l’appuntamento con il cinema è a Riccione

Attualità

Riccione

| 09:58 - 19 Maggio 2018

Annunciate all’Italian Pavilion, nel corso del Festival di Cannes, le prime novità dell’ottava edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi, che avrà luogo a Riccione dal 2 al 5 luglio.

Alla presentazione sono intervenuti Francesco Rutelli, Presidente Anica, Andrea Occhipinti, Presidente Anica sezione distributori e fondatore di Lucky Red, Luigi Lonigro, Vice Presidente Anica e Direttore 01 Distribution, Carlo Bernaschi, Presidente ANEM, Fabio Abagnato, responsabile Emilia Romagna Film Commission, Piera Detassis, Direttore Ciak e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello, Manlio Castagna, vice direttore artistico di Giffoni Film Festival, Remigio Truocchio, general manager di Ciné, che hanno presentato gli appuntamenti della manifestazione, che si configura sempre più come momento di incontro e confronto per il mercato del cinema italiano.

A dare il via alle Giornate, lunedì 2 Luglio, quest’anno saranno Universal Pictures e Bim, mentre 20th Century Fox aprirà con la sua convention la giornata di Martedì 3, seguita da Notorious Pictures e Vision Distribution nella mattina e da 01 Distribution, Lucky Red e Koch Media nel pomeriggio. La giornata si concluderà con l’anteprima per gli accreditati di SOLDADO, il nuovo attesissimo film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin, in sala dal 18 ottobre con 01 Distribution.

Mercoledì 4 Luglio sarà il turno di Warner Bros, Eagle Pictures, Videa, The Walt Disney Company Italia, M2 Pictures e I Wonder Pictures. Chiuderanno i lavori, giovedì 5 luglio Cinema, Adler e Medusa.

Un programma che si preannuncia quindi, fin dai primi appuntamenti, coinvolgente e intenso dall’inizio alla fine. Ad arricchire il programma ci saranno anche le presentazioni di altre società di distribuzione come Distribuzione Indipendente, Officine Ubu, Summerside, Sun Film Group e le numerose anteprime, tra cui Le Brio di Yvan Attal, che arriva in Italia e in anteprima a Ciné grazie a I Wonder Pictures. Una nuova divertente commedia francese, con la stessa protagonista di “Due Sotto Il Burqa” Camélia Jordana, qui al fianco del veterano Daniel Auteuil: una divertente e intelligente riflessione sul pregiudizio e il confronto tra realtà apparentemente diverse, in uscita nelle sale italiane a Natale 2018.

Presentazioni non solo di titoli e listini, ma anche di nuove tecnologie, nell’ambito del Trade Show, l’area espositiva allestita nel Palazzo dei Congressi, come quelle che verranno presentate da Cinemeccanica - per il settimo anno Technical Partner di Ciné - in una speciale sala dimostrativa e che saranno alla base del cambiamento della sala cinematografica.

Spazio anche all’aggiornamento professionale con gli ANICALAB, appuntamenti di confronto su temi della produzione, della distribuzione e dell’esercizio; con il convegno, promosso dalle associazioni di categoria a cura di Box Office e il workshop “Social e contenuto come strumenti di vendita per il cinema. Video, blog e immagini: come usarle su Facebook e Instagram per incrementare gli spettatori”, firmato da Napier.

Non mancheranno, inoltre, una serie di eventi offerti al pubblico riccionese, nell’ambito dei progetti di CinéMax e CinéCamp (il programma di eventi dedicato alla generazione under 16, realizzato in collaborazione con il Festival di Giffoni) grazie anche all’allestimento dell’Arena in Piazzale Ceccarini, in collaborazione con Cineproject, che ospiterà una rassegna cinematografica a cielo aperto e la serata di premiazione dei CineCiak D’oro, i premi di Ciak dedicati a titoli e a interpreti che al cinema, in tv o sul web, hanno lasciato il segno nel genere più popolare: la commedia.

Maggiori informazioni sul sito www.cinegiornate.it