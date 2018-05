Basket C Silver, sabato scattano i playoff: al PalaSGR la Dulca di Bernardi sfida il Rebasket

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:15 - 18 Maggio 2018

Scattano i playoff in serie C Silver. Sabato sera alle ore 21 al PalaSGR di Santarcangelo andrà in scena la prima gara di post season contro il Rebasket.



Coach Massimo Bernardi, come arriva la Dulca ai playoff?

"Abbiamo fatto una buonissima stagione, soprattutto nel finale dove abbiamo chiuso con otto vittorie in fila. Siamo arrivati a 46 punti, il che è un risultato molto positivo. Ma la cosa che mi rende più felice è che tutti i ragazzi sono migliorati da inizio anno. Ora però dobbiamo fare il salto di qualità. Dobbiamo giocare come sappiamo, mettendo tutto in campo, avendo energia e concentrazione dal primo all'ultimo minuto. Ci stiamo allenando molto bene e abbiamo preparato al meglio la partita."



Rebasket la conoscete e loro vi conoscono. Che serie sarà?

"Li abbiamo affrontati abbastanza recentemente, è una squadra molto buona con tre individualità principali e altri tre giocatori di ottimo valore. Dovremo fare la nostra partita giocando insieme, lottando su ogni pallone, divertendoci e facendo divertire il nostro splendido pubblico".