San Clemente, il Centro Sportivo Colletta in festa con il trofeo 'Corri Salta Lancia'

Sport

San Clemente

| 17:58 - 18 Maggio 2018

Sabato mattina si svolgerà il 6° Trofeo "Corri Salta Lancia" nel Centro Sportivo “Ernesto Colletta” di Sant’Andrea in Casale. Gli studenti con indosso le maglie di colore diverso per ogni anno scolastico raggiungeranno in sfilata con il Piedibus il Centro Sportivo per la tradizionale festa sportiva/scolastica.





Un evento consolidato e molto atteso dai ragazzi che arriva a conclusione del Progetto didattico GiocAtletica, finanziato dal Comune di San Clemente, che ha coinvolto oltre 200 alunni della scuola primaria di Sant’Andrea e al termine di 160 lezioni sportive. Il GiocAtletica ha permesso di far conoscere e di avvicinare gli alunni della scuola primaria allo sport ed in particolare all’atletica leggera in maniera giocosa. Gli studenti si cimenteranno nelle Staffette, nel Tiro alla fune, nel Lancio della pallina, nei Percorsi Slalom e di corsa campestre.





Il Trofeo Corri Salta Lancia è sostenuto anche dalla Banca Malatestiana, molto vicina allo sport ed ai progetti legati ai giovani; l’organizzazione curata dall’A.S.D. Golden Club Rimini in collaborazione con il Comune di San Clemente, l’Endas, l’ASD Calcio a 5 e 8, l’ASD La Playa de Santander e l’A.S.D. Sporting Center di San Clemente.

Il Trofeo Corri Salta Lancia concluderà questa giornata di festa sportiva tra i banchi con la consegna da parte dell’amministrazione comunale di San Clemente, condotta dalla Sindaca Mirna Cecchini, di una medaglia ricordo a tutti gli alunni e di un saluto a tutti gli scolari e alle loro famiglie al termine di un anno scolastico oramai alla fine.

L’evento scolastico prenderà il via domani alle 9,30 nella location del Centro Sportivo “Ernesto Colletta” di Sant’Andrea in Casale.