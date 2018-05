La Savignanese festeggia sabato in piazza la storica promozione in serie D

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:28 - 18 Maggio 2018

Sabato sera l’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone ha organizzato la festa della promozione in serie D della Savignanese calcio, squadra neopromossa in serie D per la prima volta nella sua storia. Inizio della serata alle ore 20.00 in piazza Giovanni XIII a Savignano sul Rubicone.

Intanto la squadra di Farneti ha chiuso la magica stagione 2017/2018 venendo sconfitta dall'Axys Zola, campione del girone A di Eccellenza, per 3-0 nella sfida di Supercoppa.

Un match deciso nei minuti finali del primo tempo, quando, dopo i tentativi dei gialloblù, insidiosi con Luzzi, Vandi e Manuzzi e le sortite avversarie, sono proprio i bolognesi a calare un letale tris in grado di indirizzare in maniera definitiva la gara. Al 37' l'ex Peluso insacca in contropiede, poi, nel giro di qualche minuto, Vandelli segna nuovamente in ripartenza per essere seguito dopo poco da Salomone (40' e 43')