Baseball, sabato doppia sfida per la T&A: a Serravalle arriva il Nettuno City (ore 15 e 19)

| 17:09 - 18 Maggio 2018



E' doppia sfida col Nettuno City per la T&A San Marino in questa quinta giornata d’andata della regular season di Serie A1. Dopo un inizio di stagione eccellente, i Titani hanno dovuto chinare il capo negli ultimi due weekend: quattro sconfitte frutto in ogni caso di partite sempre molto tirate, concluse al fotofinish. Nelle due recenti sfide con l’Unipolsai Bologna a decidere tutto a favore dei felsinei è stato in entrambi i casi il tie-break. Voglia di riscatto, dunque, sul diamante amico (sabato ore 15 e 19).



GLI AVVERSARI Il Nettuno City è reduce da due ko nel fine settimana dedicato al derby con il Nuova Città di Nettuno. L’unica vittoria ottenuta dai tirrenici risale alla settimana precedente col Padule. Gli avversari della T&A battono con una media di 223, superiore al 195 attuale dei Titani. San Marino che si fa invece preferire quanto a potenza nel box (7 fuoricampo a 1) e cinismo sulle basi (5 rubate su 6 contro 5/11). Le cifre dopo otto partite dicono anche che sul monte di lancio la differenza è marcata e a favore della T&A (2.14 di ERA contro 7.43), così come in difesa (980 contro 947).

Attenzione però al Nettuno City, squadra da non sottovalutare. Nel line-up può vantare quello che è attualmente il battitore con la miglior media del campionato, Brent Buffa (440 con 11/25), non male nemmeno Acevedo (300).

Quattro partite da partente sul monte nettunese per Misell (0-2, 5.61), due a testa per Milvio Andreozzi (0-2, 19.50) e Ramon Garcia (1-1, 3.86). Sei riprese da rilievo, infine, per Paolo Taschini (0-1, 12.00).