Attenzione alle truffe: girano falsi bollettini del Comune di Rimini per contrasto alla zanzara tigre

| 15:50 - 18 Maggio 2018

Il Comune di Rimini segnala che sono state distribuite in alcune zone del centro e della marina di Rimini alcune comunicazioni truffaldine, riportanti illegalmente il logo del Comune di Rimini. Si tratta di lettere in cui si chiede un contributo economico di 28,96 euro per 'lotta alle zanzare tigri'. Il Comune di Rimini sporgerà formale denuncia all'autorità competente per individuare gli autori di questa vera e propria truffa ai danni dei cittadini e del Comune stesso.

Si ricorda alla cittadinanza che per il contrasto alla zanzara tigre, così come per tutti gli interventi di salvaguardia ambientale, non è richiesto alcun contributo tramite bollettino ai cittadini di Rimini. Nella foto copia delle lettere truffa