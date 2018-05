Trasporto pubblico, abbonamenti agevolati per anziani e disabili: Comune di Rimini investe 70.000 euro

Attualità

Rimini

| 15:37 - 18 Maggio 2018

Più risorse e più categorie di cittadini inseriti, queste le novità 2018 approvate dalla Giunta di Rimini per facilitare l'utilizzo del trasporto pubblico per alcune categorie di cittadini in condizioni di particolare fragilità sociale. Il Comune di Rimini investirà, oltre ai 60 mila euro di risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia -Romagna per il distretto nord, ulteriori 10 mila euro del proprio bilancio per ampliare le categorie beneficiarie delle agevolazioni. Nelle diverse tipologie di fragilità rientrano sopratutto gli anziani ma anche le famiglie numerose o i disabili. Per ogni specifica categoria sono stabilite le relative condizioni reddituali necessarie per poter richiedere le agevolazioni. Tra le novità inserite nel 2018 l'introduzione di due ulteriori categorie di anziani, dedicate agli ultrasessantacinquenni con isee fino a 18 mila e 22 mila euro, con due nuovi scaglioni di risorse destinate.

“Un intenso lavoro di rete e un preciso investimento economico – commenta Gloria Lisi, Vicesindaco del Comune di Rimini con delega al welfare – hanno portato Rimini ad ampliare i propri strumenti di welfare per una platea più ampia di beneficiari. Un supporto concreto a sostegno della quotidianità di tanti anziani, ma anche di disabili e famiglie numerose. Ringrazio le organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questa nuova ampliata offerta di welfare”.