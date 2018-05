I cani potranno fare il bagno in mare: il provvedimento in giunta a Rimini nei prossimi giorni

Attualità

Rimini

| 15:34 - 18 Maggio 2018

Passi avanti per il progetto finalizzato a permettere ai cani il bagno in spiaggia. L'Ausl Romagna ha inviato nella giornata di giovedì, ai comuni riminesi della costa, le indicazioni generali che disciplinano l'accesso in spiaggia e agli stabilimenti balneari degli animali d'affezione. L'Assessore del Comune di Rimini, Roberta Montini, spiega che "sulla base degli indispensabili requisiti tecnici e sanitari elencati dall'Ausl" sarà definito il provvedimento per consentire anche ai cani la balneazione. Il provvedimento sarà discusso in Giunta nella prossima settimana. Spiega l'assessore Montini: "Una possibilità che avevamo annunciato già lo scorso inverno e su cui ci siamo confrontati con tutti gli operatori di spiaggia, con l’obiettivo di rispondere ad un’esigenza dei cittadini e dei turisti, che sempre più numerosi scelgono di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe al seguito". Le indicazioni dell’Ausl riguardano in generale le aree di accoglienza animali presenti sull’arenile, previste dall’ordinanza balneare regionale. Sul fronte procedurale, l’azienda sanitaria chiede ai concessionari e affidatari delle zone di spiaggia di presentare ai Comuni la richiesta, dove si precisa l’intenzione di destinare uno specchio di acqua agli animali, indicando anche la planimetria. I tempi e i modi dell’accesso all’acqua saranno definiti dall’ordinanza comunale, che individuerà precisi periodi e fasce orarie in modo tale da garantire l’indispensabile equilibrio tra benessere dei bagnanti, benessere degli animali e condizioni di lavoro degli operatori. L’Ausl chiarisce comunque un requisito indispensabile: la presenza dei cani in acqua non potrà prescindere dalla presenza dei detentori. In acqua sì, ma assolutamente controllati e seguiti dai propri responsabili. Le direttive dell’Ausl inoltre precisano che il concessionario dello stabilimento balneare dovrà fornire al detentore del cane che intende fruire delle aree attrezzate e anche dello specchio d’acqua a loro dedicato tutte le informazioni e le documentazioni sui contenuti dell’ordinanza balneare, regionale e locale, e sugli specifici regolamenti e sarà chiesto di sottoscrivere un atto dove dichiara di essere a conoscenza delle normative e che il cane o i cani di cui si chiede l’accesso in spiaggia non siano stati oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela della salute pubblica.