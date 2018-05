Il bike sharing con bici elettriche arriva a Poggio Torriana: si parte sabato 19 maggio

Attualità

Poggio Torriana

| 15:26 - 18 Maggio 2018

Il servizio di bike sharing, per bici elettriche, arriva a Poggio Torriana. Alle 15 di sabato, al centro sportivo comunale, sarà inaugurato il punto di E-Bike comunale, con possibilità di iscrizione ai mini tour guidati lungo le ciclabili del Marecchia (25 minuti a sessione) e prova gratuita (340 1079886-333 2262425). I bambini potranno portare le loro bici e attraversare il percorso ad ostacoli appositamente creato. Il progetto è a cura del comune di Poggio Torriana in collaborazione con la ditta locale "World dimension", che presenta oltre 15 anni di esperienza nel giovane mercato delle bici elettriche. Il servizio di noleggio, disponibile da lunedì negli orari di apertura del centro e nel week end su prenotazione, costerà 2 euro l'ora. In una prima fase saranno messe a disposzioni 2 mountain bike e una citybike a pedalata assistita. "Si tratta di uno dei primi progetti di “E-Bike Sharing” con biciclette elettriche in Romagna. L’idea - spiega il Sindaco Amati - è quella di favorire la mobilità sostenibile sul nostro territorio, anche nelle zone collinari, e la conoscenza dei nostri meravigliosi luoghi, che offrono percorsi per passeggiate ciclo-turistiche immerse nella natura.”