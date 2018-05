Cicloamatore perde il controllo e finisce fuori strada, a Vecciano di Coriano interviene l'elisoccorso

Cronaca

Coriano

| 15:18 - 18 Maggio 2018

Un cicloamatore è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Coriano, località Vecciano. L'uomo, le cui generalità non sono ancora note, avrebbe fatto tutto da solo, cadendo in un fossetto dopo aver affrontato una discesa. I fatti sono avvenuti intorno alle 13. Sul posto il personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'Eliambulanza, per il trasporto del ferito al Bufalini di Cesena. La Polizia Municipale ha regolato la viabilità, che è tornata regolare alle 14.