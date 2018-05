Pallanuoto Riccione si avvicina alle sfide decisive della stagione: la squadra Promozione in semifinale

Sport

Riccione

| 15:03 - 18 Maggio 2018

PROMOZIONE: la prima squadra milita in Promozione ed è affidata alla guida del responsabile tecnico Luca Bellavista: attorno ai senatori Tripaldi e Sacchi, costruito un team di giovani e giovanissimi. Sabato scorso l’ultima sfida del girone contro Formigine (5-5) ha decretato il terzo posto finale in classifica. Ora sabato 18 maggio alle ore 18:30 allo Stadio del Nuoto i ragazzi affronteranno la semifinale di andata contro Adria (ritorno il 26 maggio a Porto Viro). L’altra semifinale vede invece in vasca il De Akker Team Bologna e Formigine.

“Un gruppo nuovo che, risultati alla mano, ha vinto la sua scommessa – spiega Luca Bellavista -. I ragazzi, per la maggior parte under 17, hanno avuto un’evoluzione significativa, giocando una buona pallanuoto e finendo il girone al terzo posto. Ora ci aspetta la semifinale: sono molto contento di poter giocare questo tipo di incontri carichi di tensione, passi necessari per fare crescere i ragazzi. Ci aspetta l’Adria, squadra esperta e ben strutturata, ma sono certo che i nostri si faranno valere”.





UNDER 15 - Tempo di finali anche per l’Under 15, che ha raggiunto il suo obiettivo di entrare nelle migliori quattro del girone. Nella prima sfida del gironcino all’italiana i baby riccionesi hanno perso 7-2 contro la President Bologna e domenica 20 maggio sfideranno lo Sport Center Parma “Anche se il risultato non ci ha premiato, contro la President ce la siamo giocata fino all’ultimo secondo cercando un clamoroso recupero – spiega Bellavista -, ma abbiamo pagato il pessimo parziale del primo tempo (1-4). Ora ci piacerebbe sorprendere contro una delle squadre più forti, tentando di entrare tra le prime due che andranno ai concentramenti nazionali”.





UNDER 13 “2” – La squadra creata per permettere ai più giovani di fare esperienza, è formata da molti giocatori Under12 e da un folto gruppo di ragazze. Primeggia tra loro il portiere Sara Albertini, che ha dimostrato grande talento e ha potuto vivere la bella esperienza del Trofeo delle Regioni con la Rappresentativa Emilia Romagna. “Speriamo il prossimo anno di avere un poter disputare un campionato femminile, probabilmente con le Marche considerando le poche squadre femminili in zona – continua Bellavista -. Questa formazione si è ben comportata e per le ragazze sarebbe un premio all’impegno messo in ogni allenamento. Intanto con loro, ci giocheremo il concentramento finale alla piscina Carmen Longo di Bologna il 3 giugno prossimo”.





UNDER 13 “1” – L’Under13 “1” ha fallito per un soffio l’obiettivo stagionale di entrare tra le prime quattro del campionato “Peccato – dice il tecnico – perché credo che nelle corde di questa squadra ci fosse la possibilità di agguantare il terzo posto, invece le tante assenze agli allenamenti negli ultimi mesi ci hanno impedito di fare il salto di qualità”. La squadra si giocherà lo spareggio per il quinto/sesto posto nelle finali regionali in programma a Riccione il 10 giugno.





UNDER12 “2” – Anche questa è una squadra mista, composta per la maggior parte da ragazze. Il prossimo appuntamento per loro è domenica 20 maggio alle 12 in casa contro Carpi, gara in cui si giocheranno la finalina 5°/6° posto: in caso di vittoria si spalancheranno le porte della piscina di casa in occasione delle finali del 10 giugno.





UNDER12 “1” – Per i piccoli dell’Under12 “1”, gara carica di pathos domenica 20 maggio in casa contro la President Bologna (ore 9:30): si tratta di una semifinale in cui si deciderà il piazzamento finale che sarà valido per le sfide delle finali Under12 di Riccione. Ancora aperto il discorso dal primo al quarto posto. “E’ una squadra composta da ragazzini promettenti, sui quali riponiamo grandi aspettative per il settore giovanile anche nei prossimi anni. Complessivamente è stato un anno di transizione, ma i risultati sono decisamente positivi