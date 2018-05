Santarcangelo Calcio si gioca la permanenza in C: primo playout a Vicenza

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:36 - 18 Maggio 2018

Sabato alle 16 al Romeo Menti si gioca la prima delle due sfide di playout tra il Santarcangelo e il Vicenza. I gialloblu di Zeman affrontano in trasferta la squadra biancorossa, reduce dal cambio di allenatore, con il ritorno in panchina di Nicola Zanini. Il Vicenza è destinato ad essere rilevato da Renzo Rosso, patron del Bassano, e a fondersi con la società giallorossa. L'eventuale sconfitta del Santarcangelo Calcio e la retrocessione in Serie D aprirebbe spazio a un ripescaggio: come noto sarà privilegiata una squadra B di Serie A, poi solo in seconda battuta una retrocessa dalla C alla D. I gialloblu arrivano comunque agli spareggi con la voglia di trasformare in energia la rabbia per il -2 di penalizzazione inflitto dalla Corte d’Appello Federale. Zeman ritrova Piccioni e può schierare la formazione titolare.





FORMAZIONE (4-3-3): 22 Bastianoni - 2 Toninelli 34 Lesjak 5 Briganti 21 Sirignano - 18 Dhamo 36 Di Santantonio 8 Dalla Bona - 17 Capellini 14 Piccioni 11 Bussaglia.

In panchina: 12 Iglio, 1 Moscatelli; 3 Maini, 4 Bondioli, 23 Maloku, 24 Broli; 6 Gaiola, 20 Obeng, 27 Spoliarits; 9 Strkalj, 10 Spoljaric, 19 Tommasone.