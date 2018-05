Morte del pilota Hayden, investito in bici: il 13 giugno l'udienza preliminare, 30enne rischia il processo

Cronaca

Rimini

| 13:25 - 18 Maggio 2018

E' stata fissata al prossimo 13 giugno davanti al Gip di Rimini l'udienza preliminare legata all'incidente in cui il 17 maggio del 2017 il campione americano di motociclismo, Nicky Hayden, venne gravemente ferito - per poi morire il 22 maggio all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena - colpito da un'auto mentre si allenava in bicicletta nei dintorni di Misano Adriatico. Il giudice dovrà stabilire se rinviare a giudizio, con l'accusa di omicidio stradale, il 30enne operaio della zona che investì il pilota ad un incrocio. Il giovane, che stava andando al lavoro, aveva investito Hayden con l'auto all'incrocio fra via Tavoleto e via Ca' Raffaelli. Sulla vicenda, negli scorsi mesi, sono state presentate le perizie chieste dalla Procura e dai difensori delle parti. La parola, ora, spetterà al Gip della città romagnola che deciderà se dare avvio al processo.