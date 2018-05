In estate la nuova darsena di Rimini diventa villaggio della musica: ecco tutte le voci e band storiche in concerto

Eventi

Rimini

18 Maggio 2018

Per l’estate 2018 la Nuova Darsena di Rimini si trasforma in Beat Village. Da venerdì 22 giugno con un’anteprima speciale prende il via un intenso programma di eventi che si svolgerà da luglio a settembre.





Un calendario ricchissimo che ha lo scopo di valorizzare la già bellissima location riminese. Sarà, infatti, la Piazza della Nuova Darsena la vera protagonista della rassegna estiva che ospiterà spettacoli di musica, cabaret, appuntamenti per bambini.





Cuore dell’estate al Beat Village saranno i concerti all’aperto di artisti di fama nazionale e internazionale che faranno della già prestigiosa Marina di Rimini, riconosciuta dagli esperti di settore come uno dei porti turistici più belli e all’avanguardia di tutto il Mediterraneo, l’arena spettacoli dell’estate riminese.





La musica dal vivo sarà la grande protagonista dell’estate alla Nuova Darsena. Il via lo darà venerdì 22 giugno e sabato 23 giugno il concerto dei Nomadi, che in occasione del 55esimo anniversario della nascita del gruppo portano a Rimini un doppio concerto-evento e lo fanno con un nuovo progetto discografico in uscita proprio il 22 giugno con un album che celebra la storia della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni.





Il 29 giugno il secondo concerto del Beat Village avrà un altro grande e importante nome della scena musicale italiana: Roberto Vecchioni che porterà a Rimini la musica e la letteratura, riferimenti imprescindibili del cantautore milanese che si fondono in un album, un libro e un tour dal titolo “La vita che si ama”.

I concerti del

Beat Village proseguono il 12 luglio con una delle band statunitensi che hanno fatto la storia della musica rock nel mondo: arrivano a Rimini, i Creedence Clearwater Revived che ancora oggi, dopo ormai circa trent’anni di tournée, riescono a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, band fondata dai fratelli John e Tom Fogerty all’epoca di Woodstock.





Il grande rock, ma questa volta tutto italiano, è ancora protagonista al Beat Village. E’, infatti, in programma il 19 luglio il concerto della storica band PFM (Premiata Forneria Marconi). Il gruppo rock italiano più famoso al mondo torna in tour presentando l’ultimo album: Emotional Tattoos.





Mentre il 21 luglio arriva a Rimini una delle band leggendarie del panorama internazionale: i Procol Harum. Sicuramente un’occasione imperdibile dato che si esibiscono dal vivo in pochi selezionati concerti in Italia.





Saranno invece gli Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, formazione nata dai pionieri del soul/funk di Chicago, a esibirsi il 24 luglio. Con la storica band nata nel 1969, al Beat Village si potrà assistere davvero a una festa di suoni, voci, ritmi e colori.





Il 26 luglio salirà sul palco il duo musicale italiano per eccellenza: Albano e Romina. Dopo oltre vent’anni la coppia più amata d’Italia torna a calcare i palchi insieme e il Beat Village ospita il concerto che ripropone i grandi successi della coppia che ancora oggi dopo oltre 40 anni fanno cantare tutti.





Il mese di luglio (giovedì 28) si chiude con uno dei cantanti che hanno segnato la storia della musica degli anni ’80. Torna a Rimini Tony Hadley cantante dello storico gruppo del movimento new romantic, gli Spandau Ballet.





Il 4 agosto la Nuova Darsena sarà anche lo scenario per la tappa conclusiva del nuovo tour di concerti di Vinicio Capossela. Il tour sinfonico orchestrale di Capossela vedrà una staffetta tra la Filarmonica Arturo Toscanini e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, entrambe dirette e arrangiate da Stefano Nanni, da molti anni stretto collaboratore del cantautore.





Arriva la Regina del Rock Italiano Loredana Bertè. L’interprete tra le più note e poliedriche del panorama musicale italiano sarà a Rimini il 9 agosto.





E’ un Gran Galà vero e proprio quello che vedrà protagonista alla vigilia di Ferragosto (14 agosto) l'ex ragazza del Piper, Patty Pravo che si esibirà in uno spettacolo unico. Nella suggestiva cornice del Beat Village, che per l’occasione sarà allestita con tavoli rotondi, verrà servita una elegante cena.





Il 16 agosto con “Sogno e son Desto” Massimo Ranieri porta in scena le suggestioni della sua cavalcata tra generi musicali, spaziando dai classici della tradizione napoletana ai capisaldi del cantautorato italiano, tra la poesia contemporanea e la prosa popolare.





Chiusura con il botto per i concerti del Beat Village: il 21 agosto approdano alla Nuova Darsena i Genesis Classic.





Bandiera Gialla, il ritorno





Ogni domenica sera nella Piazza della Nuova Darsena si potranno rivivere gli anni del mitico locale “Bandiera Gialla”. Enzo Persuader dj e animatore indiscusso delle notti del locale riminese farà rivivere attraverso le sue scelte musicali le magiche atmosfere che caratterizzavano le serate del locale nato all’interno del Parco della Galvanina.





Non mancheranno delle serate dedicate alla solidarietà. Saranno infatti molti gli appuntamenti di spettacolo organizzati per raccogliere fondi per associazioni di volontariato.





Beat Village è organizzato da Doc Production con la direzione artistica di Paolo Righetti, con il prestigioso Patrocinio del Comune di Rimini.