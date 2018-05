Valmarecchia: ripulisce conto corrente della madre anziana e malata, dovrà restituire 10.000 euro

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:40 - 18 Maggio 2018

E' stato denunciato dal fratello, perché accusato di intascare e utilizzare per sé i soldi della madre malata, ultranovantenne e malata di alzheimer, nonché incapace di intendere e di volere. Un 62enne di Santarcangelo, accusato di appropriazione indeibta e circonvenzione di incapace, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione. Con il pagamento della provvisionale di 10.000 euro, scatterà il beneficio della sospensione della pena. L'imputato, difeso dall'avvocato Luca Nebbia, dovrà anche rifondere i danni al fratello, in sede civile. Nel giro di due anni, secondo gli inquirenti, si è intascato circa 70.000 euro, utilizzando la delega conferitagli per gestire il conto corrente della madre. Il fratello, vedendo nell'estratto conto alcuni bonifici in uscita con somme ingenti, si è insospettito, fino alla richiesta di nominare un aministratore di sostegno.