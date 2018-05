Strarimini, fiori in mostra, enogastronomia e 'bollicine' per un week-end di eventi 'spumeggiante'

Eventi

Rimini

| 12:07 - 18 Maggio 2018

E’ un week-end di gusto, bollicine, musica e tanto sport: a Rimini e provincia non ci si annoia di certo e se volete organizzarvi ecco qualche suggerimento per trascorrere alla grande questo finettimana.

MANIFESTAZIONI E FESTE

A Santarcangelo di Romagna un fine settimana dedicato al giardinaggio e ai fiori con il concorso "Balconi Fioriti": gareggiano cittadini, negozianti, associazioni. Protagonisti della Festa dei Balconi Fioriti sono ovviamente i fiori, ma oltre agli allestimenti floreali, che trasformeranno le vie e le piazze del centro in un giardino, non mancheranno bancarelle, punti ristoro, dolciumi e poi spettacoli, mostre, iniziative culturali, concorsi e animazioni per un vasto pubblico.

Sabato 19 e domenica 20 maggio Castel Sismondo, che è anche sede di più mostre della Biennale del Disegno, ospiterà lo speciale “Alla Corte dei Malatesta” di Giardini d’Autore, l’evento che due volte all’anno richiama a Rimini i migliori vivaisti d’Italia: il Cortile del soccorso si trasformerà così in un giardino segreto immerso nelle fioriture di una selezione dei migliori vivaisti di Giardini d’Autore e animato da concerti, spettacoli, incontri, corsi e laboratori, brunch e aperitivi.

E’ in programma dal 18 al 20 maggio il 9° Motoritrovo Teste Malate nel Marecchia 2018, presso il Parco Marecchia di Villa Verucchio (Rn). L’evento motoristico è organizzato dalle Teste Malate nel Marecchia, un gruppo di amici "malati" di moto, che qualche anno fa ha deciso di contagiare la valle del Marecchia con “allegre scorribande e la condivisione di una passione che riempie la vita”.

Torna a Bellaria questo week-end “La Borgata che danza”, conosciuta a Bellaria Igea Marina anche come “Festa della Borgata”, è un festival dedicato alle antiche forme di musica popolare, in particolare quelle tramandate attraverso i modi della comunicazione orale e visiva senza l’ausilio della scrittura. QUI tutte le info.

"Badia erbe e magia le guarigioni miracolose di Nicola Gambetti" è il titolo di un evento che si terrà a Badia Tedalda il 19 e 20 maggio. Nella cittadina al confine tra Romagna e Toscana nel 19esimo secolo visse Nicola Gambetti taumaturgo, alchimista, medico, veterinario, pranoterapeuta, chimico e stregone, la manifestazione propone eventi per riscoprire questa enigmatica figura.

Ritorna a Rimini il Festival Internazionale del Folklore con canti e balli tradizionali di diversi paesi del mondo. La manifestazione è un grande evento multiculturale, con l'obiettivo di far conoscere tradizioni di popolazioni diverse attraverso la musica e il ballo. Nella giornata di venerdì 18, si svolgeranno le gare di ballo moderno, mentre sabato 19 andranno in scena le esibizioni.

Il Festival è aperto al pubblico. QUI tutte le info.

ENOGASTRONOMIA

Il romagnolo più famoso d’America, lo chef che è stato il maestro di quelli che oggi sono i migliori cuochi di Rimini e dintorni, torna a cucinare a casa per due sere e rende omaggio alle radici più profonde della storia del territorio: Gino Angelini dell’Osteria Angelini di Los Angeles sarà il protagonista, venerdì 18 e sabato 19 maggio, di una cena tutta dedicata a Sigismondo Malatesta, in cui farà dialogare, insieme ad una brigata di chef davvero unica, la cucina del Quattrocento con quella contemporanea. Non a caso la location sarà Castel Sismondo. Per informazioni e prenotazioni 0541 53399 – 3939163581 email info@riminireservation.it

Bollicine protagoniste il prossimo week-end a Riccione per la quarta edizione di VSQ Riccione - Vini Spumanti di Qualità, un viaggio attraverso i territori e le cantine dove nascono i più apprezzati spumanti del nostro Paese: 20 cantine con la presenza di sommelier e tre stand con eccellenze gastronomiche e prelibatezze come i prodotti di San Patrignano, Patatas Nanas e i salumi Golfera nelle postazioni dislocate in viale Ceccarini. QUI tutte le info.

TEATRO E MUSICA

Andrà in scena sabato 19 maggio alle ore 21 lo spettacolo dal titolo ‘Piccolo Grande Pinocchio’ allo Spazio Tondelli, via Don Minzoni, 1, appuntamento che rientra nell'ambito del Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti è una manifestazione che dal 1999 viene organizzata dalla Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi. Lo scopo principale del Festival è puntare i riflettori sulla valorizzazione della persona, partendo dall’assunto che, ciascuno al di là del limite, possa sempre puntare all’eccellenza.

Musica, fantasia, gioco e spettacolo. Tutto pronto per la 36esima edizione del "Cicalino d'oro", il concorso canoro dedicato ai piccoli artisti della Scuola Primaria di Novafeltria. L'appuntamento è per sabato 19 (alle 21) e domenica 20 maggio (alle 15.30) al Teatro Parrocchiale di Novafeltria. Filo conduttore di questa edizione l'isola che non c'é.

CULTURA

Protagonista del secondo appuntamento di “Un libro per the”, sabato 19 maggio all’Angolo Divino, è Andrea Biondi con il suo romanzo “Rimini Beat” (Edizioni Clown Bianco). Si tratta di un libro sorprendente, un noir ricco di colpi di scena dove passato e presente si sovrappongono di continuo, al ritmo delle canzoni che danno il titolo ai capitoli. QUI tutte le info.

Domenica 20 maggio all’Itse “Molari” di Santarcangelo, il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande presenta “Dawla. La storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori”. L’iniziativa è organizzata dal progetto Sprar (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) dell’Unione di Comuni Valmarecchia nell’ambito delle iniziative promosse dal collettivo Rimini for Syria. QUI tutte le info.

SPORT

Saranno oltre 5mila tra atleti, podisti amatoriali, famiglie e bambini a scendere in strada domenica 20 maggio per la nuova edizione della StraRimini, l’appuntamento organizzato dall’Asd Celle Pecore Nere che quest’anno taglia il traguardo della 35esima edizione. Si tratta di uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riminese, un’occasione di festa per la città grazie ad una formula ormai collaudata che prevede quattro tipologie di percorsi. QUI tutte le info.

Il 20 Maggio prenderà il via da Cesenatico la 48/a edizione de La Nove Colli, alla classica Gran Fondo di cicloturismo partecipano ogni anno migliaia di ciclisti, sia atleti professionisti sia appassionati, provenienti da diverse parti del mondo, che si danno appuntamento lungo le strade dell`Appennino Romagnolo per una pedalata di 210 chilometri.

DISCOTECHE

Questo venerdì la discoteca Villa delle Rose di Riccione si trasforma e diventa una giungla selvaggia. La luna nel cielo illumina la pista da ballo e la musica si trasforma in energia. In consolle Deejay Resident che si alternano tutta la notte sotto alla piramide di vetro e guidati dalla voce del Vocalist.

Al Top club a Rivazzurra venerdì la serata comincia alle 21,30 con la cena/spettacolo e il dopo cena con balli e sano divertimento: in console dj resident e al microfono come animatore l’attore Samuele Sbrighi.

Il Bollicine Riccione torna protagonista della Night Life con una nuova gestione e un locale completamente ristrutturato. Ogni sabato si balla in compagnia di musica live e Dj Set anni 70/80.