Sabato escursione in bicicletta tra storia e natura organizzata dal Comune di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:59 - 18 Maggio 2018

“Rimini: in bicicletta tra storia e natura” è il titolo dell’escursione guidata organizzata dal Comune di Rimini nell’ambito della Settimana verde europea e in programma domani, sabato 19 maggio a partire dalle 14.45. Un’occasione per conoscere il patrimonio storico di Rimini ed esplorare il sentiero ciclabile lungo il fiume Marecchia che, partendo dal centro città, conduce al Parco naturale delle ex cave In. Cal. System (sito incluso in Rete Natura 2000). Il ritrovo è previsto in piazza Cavour dove, dopo una breve descrizione dei monumenti storici della città, si partirà per un giro del centro storico. Dal ponte di Tiberio si imboccherà poi la ciclabile lungo il fiume per dieci chilometri fino all’area naturalistica In. Cal. System, con arrivo previsto intorno alle 16.30. L’escursione terminerà con una visita del Parco attraverso un bel percorso didattico su flora e fauna locale in collaborazione con G.E.V. Rimini. Il rientro è previsto alla piazza sull’acqua del ponte di Tiberio tra le 18.30 e le 19. L’evento è rivolto a tutti i cittadini turisti e residenti. Per informazioni e percorso 0541-704704.