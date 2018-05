Io pedalo sicuro, sabato 19 maggio il corso di educazione stradale per i bambini

Eventi

Riccione

| 11:22 - 18 Maggio 2018

Spesso capita di vedere bambini che in sella alla loro bicicletta si muovono su percorsi urbani in situazioni potenzialmente pericolose e rischiose.

Il progetto “Io pedalo sicuro", a cura di Bicifestival Riccione, ha in programma una giornata dedicata al muoversi in bici in sicurezza, dedicata ai più piccoli, un corso teorico e pratico per migliorare la corretta mobilità ciclistica attraverso la conoscenza di nozioni di base del codice della strada e l’attività pratica in sella alla propria bici e in compagnia.

L'obiettivo principale del progetto è valorizzare e incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, economico e di gioco, favorendo nei bambini una maggiore autonomia e sicurezza negli spostamenti, con più consapevolezza sia dei pericoli sia delle regole da rispettare.

Alla giornata di sabato 19 maggio (inizio ore 14.30, sede di Bicifestival in via Berlinguer) Bicifestival ha invitato gli oltre 1600 bambini che frequentano le scuole primarie del Comune di Riccione, che saranno seguiti nelle attività dagli agenti della Polizia Municipale e dagli istruttori federali di ciclismo.

Il pomeriggio sarà diviso in due momenti, la prima parte dedicata alla conoscenza basilare del codice della strada e la seconda alla pratica su percorsi tracciati e protetti.

Per i bambini più grandi (IV e V elementare) ci sarà anche l’opportunità di imparare le nozioni di base per riparare e far manutenzione alla propria bicicletta.

Al termine del corso, dopo una semplice prova, sarà rilasciato il “patentino del ciclista” che attesterà la partecipazione e il superamento del corso e darà la possibilità, per chi vuole, di prender parte gratuitamente a 2 allenamenti della squadra corsa Bicifestival.

La partecipazione al corso è gratuita e al termine della giornata è in programma la merenda per tutti i piccoli ciclisti.



Sabato 19 maggio, dalle 14.30, sede di Bicifestival in via Berlinguer (vicino al casello A14).

Per informazioni: Bicifestival, 3356145223