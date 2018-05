Motociclismo, a Misano la Coppa Italia Velocità: oltre 400 piloti in pista

Sport

Misano Adriatico

| 10:12 - 18 Maggio 2018

Si accende un altro weekend di spettacolo a Misano World Circuit. Nel weekend sarà protagonista la Coppa Italia Velocità con numeri da record per quanto concerne gli iscritti tra il Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Pirelli Cup ed il monomarca formativo Yamaha R3 Cup.

E’ il secondo round di un 2018 eccezionale in termini di partecipanti: oltre 400 piloti tra professionisti della velocità nazionale ed i cosiddetti "amatori" sono attesi in pista nelle 14 gare in programma, riaffermando la partnership di successo tra la Federazione Motociclistica Italiana ed il Misano World Circuit.



Nel Trofeo Italiano Amatori al via oltre 200 piloti, riconfermando la bontà della formula ideata dal patron Daniele Alessandrini nel 2005. E’ il campionato più longevo e partecipato del motociclismo italiano.

La Dunlop Cup è alla sua seconda edizione (1000 cc e 600 cc), è promosso ed organizzato da Motoxracing ed EMG Eventi con il pieno supporto di Dunlop. La Pirelli Cup è la grande novità 2018 nel contesto della Coppa Italia ed è organizzato da Ideal Gomme Eventi. A Misano ci sarà il ritorno della Superpole ‘vecchio stile’: un turno, in programma domenica mattina, con l'accesso riservato ai primi 15 classificati nei due turni ufficiali del sabato con un giro secco per ciascun pilota che determinerà lo schieramento di partenza.

La Yamaha R3 Cup è Il trofeo monomarca ufficiale Yamaha, organizzato da AG Motorsport Italia. 44 gli iscritti, linfa al "progetto giovani" supportato dalla casa dei Tre Diapason partito nel 2014 con l'integrazione nel Blu Cru challenge negli anni successivi.



PROGRAMMA

Quattordici le gare in programma al Marco Simoncelli. Si parte sabato con la disputa delle qualifiche ufficiali e, per quanto concerne il Trofeo Italiano Amatori, le prime gare della 600 Base (partenza alle 14:25) e 1000 Base A (il via alle 15:05). Domenica ricco programma non-stop con le restanti 12 gare dalle 9:50 fino alle 18:10 con protagonisti i piloti del Trofeo Italiano Amatori, Dunlop Cup, Yamaha R3 Cup e Pirelli Cup

Programma disponibile al link https://bit.ly/2INl0IU



BIGLIETTI

Ingresso gratuito per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 maggio. Domenica 15,00 € il biglietto intero, 10 € il ridotto per donne e under 18, ingresso gratuito per gli under 14 e Tesserati FMI. I biglietti sono disponibili presso le casse del circuito. Ogni ingresso è "circolare" e dà diritto ad accedere a tutte le aree per il pubblico.