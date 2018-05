Due tentativi di suicidio nel giro di poche ore, a decidere di farla finita un giovane di 26 anni e un 40enne

Cronaca

Riccione

| 08:42 - 18 Maggio 2018

Due tentati suicidi sventati dai Carabinieri di Riccione nella giornata di giovedì. Un 40enne originario di Reggio Emilia residente a Milano, è stato trovato nella notte riverso su una panchina in stato di semi incoscienza. L'uomo si era allontanato da casa mercoledì senza dare più notizie. Le ricerche hanno coinvolto anche i militari riccionesi che lo hanno trovato in via Catalani. Il 40enne aveva tentato il suicidio ingerendo numerosi farmaci. Portato in ospedale a Riccione dal personale del 118 è stato ricoverato e non è in pericolo di vita.

Un secondo episodio si è verificato poche ore dopo a Misano. I militari hanno trovato un 26enne riccionese nel parcheggio di Via Saffi imbottito di antidepressivi con i quali aveva tentato il suicidio. Il giovane era stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto i Carabinieri e personale del 118. Anche il 26enne è stato portato in ospedale a Riccione e, fortunatamente, anche lui non corre pericolo di vita.