Ladri demolitori a Bellaria Igea Marina, auto in sosta smontata pezzo per pezzo

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:32 - 18 Maggio 2018

Una sorpresa davvero sconcertante nella mattina di giovedì per il proprietario di una Opel Astra, residente in via San Martino a Bellaria Igea Marina. Scendendo di casa per recarsi al lavoro con la propria auto, ha avuto la brutta sorpresa di trovare il veicolo completamente depredato. Durante la notte infatti una banda di ladri demolitori ha rimosso con estrema perizia una lunga serie di parti: in primis i paraurti e il gruppo dei fari. Dopodichè hanno forzato la portiera e dall'interno hanno asportato il tunnel centrale con la scatola digitale dell'autoradio. La macchina era in sosta nel parcheggio antistante il condominio dove risiede il proprietario.