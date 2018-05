Riccione, Stella Pfister e Maya Battistini qualificate al campionato Nazionale di ginnastica artistica

Sport

Riccione

| 06:59 - 18 Maggio 2018

Finale nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia del Campionato Individuale Gold per le due ginnaste riccionesi della Associazione Ginnastica Riccione.

Stella Pfister e Maya Battistini centrano in pieno la qualificazione alla gara Nazionale tra le specialiste italiane nella loro fascia di età , che si terrà a Padova dal 18 al 20 Maggio.

Le atlete della società della Perla Verde sono riuscite a qualificarsi per questo ultimo importante impegno grazie a tre prove , di cui una in zona tecnica.

Stella conquista l’ammissione alla finale nazionale con ben tre attrezzi: volteggio, parallele e trave mentre Maya si qualifica con un ottimo punteggio al volteggio. Grande soddisfazione per la società aver centrato la finale del Campionato Nazionale Gold, appuntamento fondamentale per i migliori ginnasti italiani in attesa dei Campionati Italiani Assoluti in programma a Riccione e organizzato proprio dalla ASD Ginnastica Riccione il 7/8 Luglio dove i direttori tecnici convocano le eccellenze del panorama italiano.