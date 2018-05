Rimini, Italia in Miniatura partecipa all'iniziativa mondiale "22q at the Zoo"

Attualità

Rimini

| 06:55 - 18 Maggio 2018

Domenica 20 maggio l’Italia in Miniatura di Viserba di Rimini ospiterà la settima edizione di 22q at the Zoo, la manifestazione inventata dalla International 22q Foundation per dare visibilità alla Sindrome da delezione del cromosoma 22, che in Italia spesso viene ancora definita con il nome ormai superato di Sindrome di DiGeorge. La patologia congenita è dovuta ad una microdelezione del braccio lungo del cromosoma 22 (22q11.2) e ha un’incidenza putroppo più frequente delle diagnosi che riescono ad individuarla, con manifestazioni sintomatiche molto varie e diffuse, che vanno da malformazioni cardiache tipiche, a labio e palatoschisi, a ritardi cognitivi di varia gravità. In Italia è AIdel22 (Associazione Italiana Delezione Cromosoma 22) a veicolare l’iniziativa e a organizzare l’evento fin dal 2011.

22q at the Zoo dà l’occasione a tutte le associazioni che raccolgono le famiglie alle prese con la sindrome di ritrovarsi in uno zoo (o un parco tematico, o un giardino pubblico, o un acquario, non ci sono restrizioni né controindicazioni) la penultima domenica di maggio per socializzare in allegria, e al contempo per dire al mondo che la sindrome esiste e che una diagnosi precoce aiuta ad affrontare le difficoltà inevitabili che la sindrome determina: si comincia nel cuore della notte in Australia e Nuova Zelanda e, a ruota, man mano che il sole illumina nuove terre che gli si offrono al ruotare del pianeta da ovest verso est, si aggiungono i paesi dei vari continenti, dall’Asia, all’Europa, all’Africa, all’America, per finire alle Hawaii quando da noi è di nuovo notte. Nel corso dell’evento è attiva una pagina Facebook - 22q at the Zoo Worldwide Awareness Day - tramite la quale è possibile assitere in tempo reale al susseguirsi degli eventi in questa sorta di maratona virtuale intorno al mondo.

AIdel22 ringrazia pubblicamente l’Italia in Miniatura (e l’Orto Botanico di Palermo, altro spazio in Italia dove si svolgerà l'iniziativa) per la generosa collaborazione; in entrambi i siti saranno presenti i referenti regionali di AIdel22 che metteranno a disposizione di chi fosse interessato materiale informativo sulla Sindrome.