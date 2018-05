Baseball, venerdì e sabato i Pirati all'esame in trasferta del temibile Nettuno

Sport

Rimini

| 01:11 - 18 Maggio 2018



Il Rimini Baseball (nella foto Bassani Jesus Ustariz) dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale sabato pomeriggio contro il Padule del fenomenale Banos, affrontano venerdì (20,30) e sabato (20,30) l’insidiosa trasferta contro il Città di Nettuno reduce dal doppio successo ottenuto nel derby cittadino.

La squadra del manager Trinci schiererà come partenti in gara1 il canadese ex MLB Richmond (1v 0p Pgl 1.75 32 k), mentre in gara2 uno fra Castillo (1v 1p Pgl 3.95) e Frias (2v 1p Pgl 3.86). Dal bullpen pronti a subentrare Simone e i giovanissimi Ciarla e Scotti. Lo staff tecnico nettunese ha diverse opzioni per lo schieramento difensivo visto anche la profondità e qualità del roster. In questo inizio di stagione ottimo il rendimento nel box di battuta per Rodriguez (.382 più 2 homer), Montiel (.320) e Sparagna (.304 più 2 homer) senza dimenticare il forte slugger cubano Aguilera (.241) apparso in netta ripresa e il ritorno dall’infortunio di Ambrosino (2 partite giocate).

Abbiamo ascoltato il manager riminese Ceccaroli prima della trasferta nettunese.

Come avete analizzato a freddo la prima sconfitta stagionale contro il Padule della scorsa settimana? Come giudichi la prestazione di Logan Duran?

Prima di tutto faccio i complimenti a Banos che come contro San Marino e Bologna ha lanciato una grande partita. Sicuramente i nostri battitori avrebbero potuto far meglio ad inizio gara. La battuta di Celli al settimo è stata decisiva per le sorti della partita visto che ha fruttato un solo punto grazie alla grande giocata difensiva di Maldonado. Logan Duran ha lanciato bene per 6 riprese ha concesso una sola valida. La velocità era notevole, l’unico lancio che secondo me ha sbagliato è stato su Maldonado che ci è costato il doppio decisivo. Bravi anche i battitori del Padule che hanno scelto i lanci giusti per farci male. Faremo comunque tesoro di questa partita.

Come ha preparato questo big match che vi attenderà allo Steno Borghese?

Il Città di Nettuno è una squadra che ambisce ai playoff come noi. Ha giocatori di grande livello in tutti i reparti. Ha recuperato anche un grande giocatore come Ambrosino che può fare la differenza in qualsiasi momento. Dovremo fare dei turni di qualità e mettere in gioco la pallina il più possibile per mettere pressione alla loro difesa visto che al momento ha commesso qualche errore di troppo. Bisogna fare meglio nel box rispetto alle ultime due settimane. Stiamo andando bene con la difesa e la corsa sulle basi quindi finora siamo soddisfatti del nostro percorso.

Rispetto alle precedenti settimane hai qualche defezione? Rotazione dei partenti confermata?

Ho tutti a disposizione. I partenti saranno Duran e Ruiz. Durante le due partite cercherò di utilizzare tutti i giocatori del roster. Mi aspetto due belle partite e tanto pubblico sugli spalti.