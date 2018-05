Al via in Romagna la 'Wellness Week'. Le attività che che tutti possono svolgere all'aria aperta

Turismo

Rimini

| 17:30 - 17 Maggio 2018

In Romagna, nove giorni di appuntamenti a base di attività fisica, movimento, sana alimentazione, arte e cultura aperti a tutti e per tutti. E' la Wellness Week, la Settimana del movimento e degli stili di vita sani, che l'anno scorso ha attirato 360 mila partecipanti e coinvolto 500 mila utenti sul web. Esercizio fisico e attività outdoor, relax, self-care e alimentazione bilanciata sono al centro del programma dalla costa all'entroterra. In spiaggia, nei parchi urbani come nelle Città d'Arte e nei piccoli borghi storici, sono 300 gli eventi gratuiti in calendario dal 18 al 27 maggio (www.wellnessweek.it). Tantissime le discipline sportive. Anche per gli amanti del movimento slow il programma di attività è fitto, con le camminate a contatto con la natura e le bellezze artistiche del territorio, andando alla scoperta dei borghi storici e delle rocche turrite della Romagna. Numerose le strutture termali e le Spa che aprono le porte con l'Open Day, i centri fitness gratuiti e i workshop su alimentazione bilanciata e al benessere. Per bikers, runners e maratoneti la Wellness Week mette in calendario alcuni tra gli appuntamenti competitivi più attesi. Il 20 Maggio prenderà il via da Cesenatico la 48/a edizione de La Nove Colli, la granfondo che attira partecipanti da vari Paesi. Si respira aria internazionale anche alla 100 km del Passatore, la gara podistica che dal 1973 attraversa l'Appennino tosco-romagnolo da Firenze a Faenza (26 Maggio). Il 26 e 27 Maggio, a Gatteo Mare il Triatlhon Rubicone. Da Rimini la Strarimini e la 3/a Green Race della Valmarecchia (il 20 e 27 maggio), mentre il 27 si corre per beneficenza con la Stracesena. Inoltre, a Faenza, dal 18 al 20 maggio, il Campionato Italiano di Tree Climbing e a Riccione, dal 16 al 22, oltre 3.000 giovani atleti si sfideranno nella scherma. Per far muovere all'aria aperta appassionati e non, la Wellness Week si apre con la 1/a edizione di "Group Cycling" (18 Maggio, Cesena). Durante la settimana, poi, anche camminate dal mare all'entroterra, itinerari alla scoperta della natura, dell'arte e della storia attraverso i gioielli della Valmarecchia e della Valconca, biciclettate al mare e sulle colline, fitness all'aria aperta con oltre 80 appuntamenti per tutti. Diversi saranno i workshop sul mangiar sano e sull'educazione alimentare. Tra le varie "tappe enogastronomiche" in calendario, a Faenza tour panoramico tra le sette cantine di Oriolo dei Fichi per conoscere i vini tipici del territorio. A Cesena si parla del corretto consumo del cioccolato, mentre sulle prime colline di Forlì c'è il pranzo conviviale a km zero a base di prodotti di stagione. Casa Artusi, a Forlimpopoli, propone per la durata della Wellness Week un menù benessere, mentre il mercato ortofrutticolo di Cesena organizza un "frutta party" per i bambini delle scuole primarie della città con degustazioni e laboratori educativi. Numerosi gli appuntamenti in calendario per ritrovare l'equilibrio psico-fisico personale. In diverse farmacie e in parecchi centri benessere della Romagna si potrà scegliere tra l'agopuntura e la biorisonanza, le sedute di discipline bionaturali e l'iridologia, il Prana Healing, lo shiatsu, il reiki e i trattamenti ai fiori di Bach. Anche numerose Spa aderiscono alla Wellness Week e aprono le porte con gli Open Day, mentre nella fitta rete di centri fitness e wellness del territorio si possono provare gratuitamente corsi e nuove esperienze di allenamento.