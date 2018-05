Orti sociali di Rivabella: bando per le assegnazioni gratuite. Tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 15:38 - 17 Maggio 2018

Concessione gratuita per cinque anni dei 23 orti sociali di Rivabella, in zona via Rimembranze angolo via Boselli. Per poter partecipare alla loro assegnazione il Comune di Rimini ha pubblicato un bando in cui sono indicati i requisiti per poter accedere all'assegnazione dei terreni e le modalità per la presentazione delle domande potranno essere consultati in questo link.

Gli orti saranno assegnati in vase ad una graduatoria realizzata attraverso i criteri stabiliti dal regolamento Comunale per gli Orti Urbani l'assegnazione: 70% degli orti disponibili alle persone di età pari o superiore ai 65 anni, residenti nel Comune di Rimini da almeno 2 anni; 30% degli orti disponibili per progetti scolastici, di socializzazione o di sostegno a favore di persone che si trovino in stato di disagio sociale o economico, individuati dalla Direzione Servizi Educativi e di protezione sociale. Eventuali orti non assegnati per mancanza di progetti saranno destinati ad altri cittadini residenti nel Comune da almeno due anni che ne facciano richiesta, indipendentemente dal requisito dell'età.



Per informazioni gli interessati potranno contattare i numeri 0541 793995 - 0541704920 nei seguenti orari : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.