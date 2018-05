Rimini, offre droga ai carabinieri: arrestato spacciatore in zona stazione

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 17 Maggio 2018

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 30enne di Brindisi, già noto alle forze dell'ordine, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nel corso dei controlli disposti dal Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli ed effettuati dai Carabinieri al comando del Capitano Sabato Landi, con una particolare attenzione al quartiere di Borgo Marina e alla zona della stazione ferroviaria. Proprio in quest'ultima zona è stato fermato il brindisino, che ingenuamente ha offerto della droga a Carabinieri impegnati nel controllo in abiti borghesi. Con sè aveva due dosi di marijuana una di cocaina. L'arresto del pusher è stato convalidato giovedì mattina: il giudice ha stabilito condanna a 8 mesi e multa di 1000 euro, pena sospesa.



"I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi", si legge in una nota dell'Arma.