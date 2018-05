Miramare, con la festa dello sport si inaugura il nuovo campo da basket rimesso a nuovo

Attualità

Rimini

| 15:10 - 17 Maggio 2018

Sabato 19 maggio, dalle 8.30 alle 12.00, le classi dell’Istituto Comprensivo di Miramare promuoveranno la Festa dello Sport.

Un torneo di minibasket sarà l’occasione per inaugurare il nuovo campo da basket all’aperto reso disponibile dopo l’intervento di riqualificazione eseguita da Anthea.

Alla mattinata parteciperanno l’Assessore alla Scuola Mattia Morolli e la Direttrice Scolastica dell’Istituto Comprensivo Miramare Ornella Scaringi.

L’intervento è consistito nella sostituzione dei vecchi canestri, la sistemazione delle righe e la colorazione delle aree, oltre alla piantumazione delle aree circostanti. L’area ora accoglie anche una nuova isola ecologica per il conferimento differenziato dei rifiuti.

"Un piccolo intervento ma dal grande impatto sociale - sottolinea l' Assessore alle politiche educative, Mattia Morolli - perché permette a tanti nostri giovani di tornare a giocare nel campetto vicino a casa. Un luogo a servizio del quartiere che valorizza nel quotidiano il lato sociale e educativo dello sport. E' bello pensare che le storie di sport legate ai campioni più amati dai nostri ragazzi (LeBron James, James Harden, Michael Jordan) sono storie che nascono da un sogno e dal canestro dei campetti di quartiere".

“L’area – commenta Andrea Succi, Amministratore Unico di Anthea - torna alla sua funzione storica, luogo di attività sportiva, di aggregazione e integrazione. Un intervento certamente non complicato o particolarmente costoso, ma profondamente significativo perché mette in connessione anche i ragazzi della scuola e le società sportive, consegna un’area alla fruizione piena e soddisfa una domanda precisa. E’ il cuore degli obiettivi del progetto Rimini Scuola Sostenibile, sempre più radicato fra studenti e corpo docenti”.

A sostenere l’iniziativa saranno presenti le società di pallacanestro Angels Santarcangelo, che donerà venti palloni per i ragazzi di Miramare, IBR Insegnare Basket Rimini, i cui responsabili si sono presi carico dell’organizzazione del torneo, e Miramare Basket, che si adopererà nella gestione del campo.

Parteciperanno inoltre l’allenatore della Prima Squadra Dulca Santarcangelo Massimo Bernardi insieme ai giocatori Alberto Saponi, Luca Raffaelli e Riccardo Fornaciari, cresciuti alla pallacanestro giocando proprio nel campo storico di Miramare di Via Pescara, oggi riqualificato da Anthea.

“Siamo molto contenti di poter sostenere questo progetto di riqualificazione di un campo storico come quello di Miramare – dice Paolo Carasso, Responsabile del Settore Giovanile Angels Santarcangelo e curatore dell’iniziativa - sia per l’importanza che ha avuto negli anni per la pallacanestro, sia per ridare l’opportunità a bambini, ragazzi e adulti di tornare a giocare anche vicino casa. Ringraziamo per questo Anthea, il Comune di Rimini e tutte le Associazioni e Società che hanno sorretto l’iniziativa”.