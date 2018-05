Semaforo rosso non rispettato e ennesimo incidente all'incrocio killer, Comune di Rimini annuncia pugno duro

Attualità

Rimini

| 13:19 - 17 Maggio 2018

Scoppiano le polemiche in seguito all'ennesimo incidente stradale avvenuto sulla Consolare Rimini-San Marino, all'incrocio della Statale 72 con via Gazzella. Il Comune di Rimini interviene in una nota, rimarcando che ancora una volta le cause del sinistro sono da circoscrivere all'imprudenza di un automobilista che non ha rispettato i limiti di velocità e soprattutto il semaforo rosso. L'Amministrazione Comunale sottolinea che sono in aumento gli incidenti provocati da semafori rossi non rispettati, come accertato dalle telecamere installate su tre semafori della città di Rimini: 2149 infrazioni nel 2017 contro le 1883 del 2016. Nel 2018 sono già 1199, quasi 40 al giorno.





Il Comune di Rimini annuncia così il pugno duro: sono al vaglio le iniziative idonee ad inasprire il contrasto verso "comportamenti scellerati". In primis nuovi sistemi di videosorveglianza, compreso uno all'incrocio "killer". Inoltre il Comune di Rimini nei casi più gravi si costituirà parte civile contro i guidatori al volante che non rispettano il rosso o guidano in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti. "Le vittime e i feriti da incidenti stradali, provocati da comportamenti fuorilegge, rappresentano un tributo di sangue e di dolore, e anche un costo sociale, che per qualsiasi comunità non può più essere tollerato", chiosa la nota dell'Amministrazione Comunale.