Turismo e viabilità, l'ambasciatore d'Italia a San Marino in visita al Comune di Coriano

| 12:27 - 17 Maggio 2018

In un clima cordiale si è svolta giovedì 17 maggio, presso la sala della Giunta del Comune di Coriano, la visita dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino il dott. Guido Cerboni. Sono stati toccati, soprattutto i temi riguardanti il territorio, essendo quello di Coriano e San Marino non solo contiguo ma dalle caratteristiche e problematiche simili.





"Come Amministrazione, abbiamo a cuore la realizzazione dei progetti relativi al turismo, legati alla mobilità green in particolare. Tema caro anche all’Ambasciata quale ottimo punto di collaborazione attiva con San Marino", scrive l'Amministrazione Comunale di Coriano in una nota.





Di interesse comune vi è sicuramente la viabilità, le vie di comunicazioni più importanti che San Marino ha verso mare passano nel territorio corianese ed in particolare la via Parco del Marano, importantissima per il traffico diretto alla zona industriale di Faetano, è addirittura una strada a gestione comunale.





Altro tema di particolare rilevanza in questo momento è quello relativo ai vincoli aeroportuali che ENAC ha proposto e che risultano particolarmente penalizzanti per il comune di Coriano e per gran parte di quelli dell’entroterra. San Marino, oltre ad essere parte attiva nella gestione dell’Aeroporto Fellini, ha parte del territorio che ricadrebbe appunto all’interno di questi vincoli.





"Ringraziando per la cortesia riservata alla nostra Amministrazione, abbiamo colto l’occasione per ribadire la nostra totale disponibilità alla collaborazione ed al confronto sui temi riguardante il vicino stato di San Marino con il quale manteniamo anche ottimi rapporti istituzionali", chiosa l'Amministrazione Comunale.