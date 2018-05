Marignanese Summer Sport, non solo calcio: tante attività per i bambini partecipanti

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:22 - 17 Maggio 2018



Lunedi 14 Maggio presso il Centro Sociale di San Giovanni in Marignano l’ACD Marignanese con tutto il suo staff e l’Amministrazione Comunale, presente nelle persone del Sindaco Daniele Morelli e del Vicesindaco Michela Bertuccioli, hanno presentato “Marignanese Summer Sport”, l’esperienza ludico-ricreativa e sportiva che sarà messa in campo nelle prossime tre stagioni estive. L’ACD Marignanese, in collaborazione con altre importanti realtà associative e sportive territoriali, si è infatti aggiudicata l’avviso pubblico attraverso il quale l’Amministrazione Morelli ha messo a disposizione aule e porzioni di giardino della Scuola Primaria e il Campo Vanni in favore di attività estive per i giovani cittadini.





La proposta di attività prevede l’utilizzo anche del Palazzetto dello Sport, in collaborazione con la Polisportiva Nuova Consolini ed interessa un’area che costituisce una vera e propria isola pedonale.





Tra le realtà che collaborano sono presenti anche gli Scout, L’Associazione Pacassoni, che nella persona di Anna Pedoni, curerà l’aspetto dell’inclusione di bambini diversamente abili e coordinerà il gruppo di animatori, il Centro Ippico Marignano (con esperienze di Ippoterapia) e l’Associazione Nel Giardino Segreto.

Tra le attività proposte ci saranno anche calcio, atletica, pallavolo, danza, mare, laboratori di alimentazione, cucina, manipolazione, lingua inglese e spagnola, musica e la possibilità di svolgere in compagnia i compiti delle vacanze.





Previste escursioni sul territorio che permetteranno di conoscerne i luoghi più caratterizzanti sia a livello naturalistico che culturale artistico. Proprio nell’ottica di potenziare l’offerta esperienziale in esterna l’Amministrazione Morelli finanzierà una serie di uscite formative che andranno a valorizzare ulteriormente il servizio.

Il Vicesindaco Bertuccioli ha ricordato e sottolineato la possibilità per i genotori di presentare domanda, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione Comunale, in riferimento al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia Romagna, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie. Questo finanziamento permetterà ad alcune famiglie di abbattere il costo del servizio.





Alla serata di presentazione erano presenti tante famiglie ed il Sindaco Daniele Morelli ha rimarcato come “la strada della collaborazione tra varie realtà, tutte nostrane, abbia portato ad una proposta sempre più valida e sentita. L’Amministrazione nell’avviso pubblico ha, infatti, richiesto ai partecipanti l’offerta di esperienze aperte alla conoscenza del territorio e in collaborazione tra diverse realtà associative. Saremo sempre al fianco di chi si impegna e si mette in gioco per il benessere dei nostri cittadini e la sensazione è molto positiva. Auguriamo un sentito in bocca al lupo agli organizzatori, ai collaboratori e ai giovani animatori! ”





Il Presidente dell’ Acd Marignanese Oscar Cervellieri commenta con soddisfazione: “ Siamo orgogliosi e contenti di poter ripresentare anche quest’anno il nostro Summer Sport e, grazie al bando che ci siamo aggiudicati, lo potremo fare per i prossimi 3 anni. Questo ci rende fieri di tale possibilità ma ci da anche la consapevolezza che abbiamo di fronte una grande responsabilità che cercheremo di onorare con l’indispensabile collaborazione di tutte le Associazioni che hanno aderito al nostro progetto. Siamo convinti e ci auguriamo, ma su questo non abbiamo alcun dubbio, che anche l’Ammistrazione Comunale ci sarà vicina, come lo è già stata in precedenza, in questa ‘scommessa’ che qualche anno fa era partita come tale è che oggi invece è diventata una realtà tutta MARIGNANESE della quale siamo tutti orgogliosi. “