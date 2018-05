Al Teatro Parrocchiale di Novafeltria la 36esima edizione del 'Cicalino d'oro'

Eventi

Novafeltria

| 11:04 - 17 Maggio 2018

Musica, fantasia, gioco e spettacolo. Tutto pronto per la 36esima edizione del "Cicalino d'oro", il concorso canoro dedicato ai piccoli artisti della Scuola Primaria di Novafeltria. L'appuntamento è per sabato 19 (alle 21) e domenica 20 maggio (alle 15.30) al Teatro Parrocchiale di Novafeltria. Filo conduttore di questa edizione l'isola che non c'é. "I “bambini sperduti” della Scuola Primaria di Novafeltria" dicono gli organizzatori "vi accompagneranno in un’atmosfera unica, che vi trasporterà con le sue note nel regno della fantasia dove ogni favola è un gioco… e dove i sogni non finiscono mai."

L'iniziativa è organizzata da un "volenteroso gruppo di mamme e papà" e il ricavato sarà interamente devoluto alla Scuola Primaria di Novafeltria per per l’acquisto di attrezzatura scolastica e il sostegno di progetti didattici.