VIDEO: nuovo grave incidente all'incrocio tra la Consolare e via della Gazzella. Coinvolte una Porsche e tre auto

Cronaca

Rimini

| 09:31 - 17 Maggio 2018

Nuovo grave incidente stradale mercoledì sera attorno alle ore 21 all’incrocio tra la Consolare di San Marino e via della Gazzella. La prima di tre Porsche Carrera dell’organizzazione della manifestazione “Mille Miglia”, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe passata col rosso al semaforo (la direzione di marcia era verso il Titano) scontrandosi con una Seat Ibiza che da via della Gazzella si stava invece immettendo sulla SS72.

La fuoriserie in seguito all’impatto è finita sulla carreggiata opposta schiantandosi contro un Suv Honda CRV che procedeva in direzione di Rimini. Feriti i conducenti della Seat e dell’Honda ricoverati all’ospedale di Rimini. Due le ambulanze intervenute e l’auto medicalizzata oltre alla Polizia Stradale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco. La Superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.