Vincoli aeroportuali, confronto tra Enac e comune di Coriano, presto un tavolo tecnico

Attualità

Coriano

| 08:44 - 17 Maggio 2018

Si è svolto mercoledì l’incontro presso ENAC, il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, l’assessore Roberto Bianchi e il dirigente Daniele Cavallini sono stati ricevuti, per conto di ENAC, dagli Ingegneri Giovanni Mazza, Umberto Ciotta e Castelli Placido Antonino.

Sono stati affrontati tutti i punti delle osservazioni inviate dal Comune di Coriano, alle quali ENAC ha anticipato che verrà data a breve risposta scritta con l’accoglimento parziale delle stesse.

ENAC ha sottolineato che le osservazioni giunte sono in numero rilevante, fatto che dimostra un forte interessamento del territorio, verrà quindi inviata da ENAC risposta ad ogni singola opposizione e istituito un apposito tavolo tecnico per affrontare le problematiche sollevate.

Buon risultato del lavoro fatto e profonda soddisfazione dell’apertura alla collaborazione da parte di ENAC.

Siccome rimangono forti criticità in riferimento al mondo agricolo, come sottolineato dall’assessore Roberto Bianchi, durante l’incontro, Coriano si è resa disponibile ad organizzare, entro fine mese, un incontro istituzionale, presso la sala Isotta, invitando le associazioni agricole, il gestore dell’aeroporto, i sindaci interessati, i rappresentanti di San Marino per affrontare tecnicamente, insieme ad ENAC le questioni riguardanti i “pericoli” e “ostacoli” e le relative “mitigazioni”.

Roberto Bianchi: ”Oltre ad essere preoccupati per l’aspetto delle strutture necessarie alle attività agricole, maggiormente ci preoccupa le limitazioni proposte, che di fatto sono inapplicabili ad un territorio agricolo come il nostro, essendo per la maggior parte occupato da vigneti, oliveti e piante da frutto.”

Domenica Spinelli: ”Siamo certi che il lavoro fin qui svolto dai singoli comuni e il lavoro ancora da svolgere produrrà i suoi risultati per il bene del territorio. Andiamo avanti con energia e piena collaborazione tra enti.”