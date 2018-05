Volley San Marino play off, sconfitta con onore per le 'bancarie' in gara 1

Sport

Repubblica San Marino

07:47 - 17 Maggio 2018

Una prima partita dei quarti di finale dei play-off vibrante ed equilibratissima quella di mercoledì sera a Serravalle, protagoniste due squadre ben organizzate in ricezione e difesa e molto grintose. Ospiti più potenti in attacco e padrone di casa efficaci in battuta (9 ace totali). E’ stato un bel match quello fra Banca di San Marino e Rubierese. “Le ragazze si sono battute fino alla fine con grande convinzione e sono molto contento di quest’atteggiamento. Ci abbiamo provato fino in fondo. – Racconta alla fine del match coach Luca Nanni - . Siamo state brave nella correlazione muro/difesa mentre ci è mancato qualcosa nel cambio palla. A Rubiera proveremo a giocarcela”.

LA CRONACA. Inizio con le squadre che prima vanno avanti a strappi e poi si incollano nel punteggio fino al 12 pari. Le padrone di casa allungano (15/12) ma le emiliane reagiscono alla grande e impongono un parziale di 1/7 che le mette in posizione privilegiata in vista del finale di partita. In questa fase sono gli attacchi da posto 4 di Paterlini a farsi sentire. Le bancarie reggono grazie alla consueta grinta difensiva e alla pazienza nel contrattaccare e si riportano in pari sul 21/21. Il set si gioca sul filo di lana. Una battuta sbagliata regala il primo set point alla Rubierese (23/24) che non si fa sfuggire l’occasione e chiude subito con un muro vincente. Nel secondo parziale è la battuta con Benvenuti e Bacciocchi particolarmente in vena a scavare il primo vantaggio per la Banca di San Marino (8/4). Le titane continuano a battere e difendere con efficacia costringendo alla rigiocata la Rubierese che finisce per perdere la pazienza e commettere qualche errore di troppo in attacco (17/10). Il time-out chiamato dalla panchina delle ospiti serve a registrarne il gioco che diventa più aggressivo e concreto in attacco tanto che piazzano un parziale di 3/10 e si portano in parità (20/20) nonostante le sammarinesi continuino a difendere con grande intensità. Sono un muro di Tomassucci che regala il punto del 24/22 e un nastro preso sull’ennesimo attacco sbagliato delle emiliane a chiudere il parziale sul 25/22. Terzo set subito in salita per le bancarie (4/8 e primo time-out) che si trovano a dover inseguire e tornano in pari grazie a un grande turno in battuta ancora di Benvenuti, un muro di Tomassucci e un attacco di Fiorucci (14/14). Si capisce che anche questo set si risolverà solo nel finale e, in effetti, si arriva con le squadre appaiate sul 22/22. Peccato che proprio sul più bello la Banca di San Marino si disunisca e commetta due errori determinanti chiudendo lì il suo set (22/25). Quarta ripresa in parità assoluta fino al 15/15 con Tomassucci decisiva in attacco e a muro. Si continua comunque con le squadre pari nel punteggio fino al 24/24. Si va così ai vantaggi. Che sono interminabili. La spunta la Rubierese per 28/30 al quinto tentativo. Alla Banca di San Marino non resta che cercare di rendere pan per focaccia nella partita di ritorno di sabato prossimo in terra emiliana.

TABELLINO BANCA DI SAN MARINO: Sara Pasolini 4, Benvenuti 7, Bacciocchi 12, Tomassucci 13, Fiorucci 10, Parenti 12, Ridolfi (L1), Jelenkovic, Pasini. N.E.: Alice Pasolini (L2), Para, Piscaglia, Canuti. All. Luca Nanni.

TABELLINO RUBIERESE: Morselli 20, Arduini 17, Puglisi 11, Orlandini, Rossi 12, Paterlini15, Freddi (L), Baccarani, Gianferrari, Akpuchowuku. N.E.: Malagoli, Marzadori, Campani. All. Simone Longagnani.

Questi i risultati degli altri quarti di finale: Centro Volley Reggiano – Villa D’Oro Modena 3 a 1; San Giorgio Piacenza – Gut Chemical Bellaria 3 a 1; Rubicone In Volley – Sanamed Modena 1 a 3.

Nella foto: Valeria Benvenuti