Santarcangelo Calcio, per la Berretti vicini i quarti: deve battere sabato al Mazzola (ore 15) il Pontedera

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:05 - 17 Maggio 2018

Quella di sabato è una giornata campale per il Santarcangelo Calcio. Da una parte la squadra di Zeman a Vicenza (ore 20,30) gioca la prima sfida dei playout salvezza, al Mazzola (ore 15) la formazione Berretti allenata da Fusi può centrare un traguardo storico: l’accesso ai quarti di finale dove incrocerà club importanti come Catania, Lecce, Padova, Reggiana, piazzatasi nella stagione regolare al primo posto del girone (47 punti) proprio davanti ai gialloblu (40 punti).

Per entrare tra le migliori otto d’Italia della serie C il Santarcangelo deve battere il Pontedera ancora a zero punti nel gironcino D comandato dalla Reggiana (9 punti) mentre i gialloblu sono appaiati al Prato al secondo posto (6 punti, ma col vantaggio dello scontro diretto): all’ultima decisiva fase passano la prima classificata di ogni girone e le due migliori seconde. Le otto squadre saranno poi abbinate tra loro da un sorteggio con partite di andata e ritorno.

I giocatori del Santarcangelo sono tutti del Riminese ad eccezione di due di Pesaro e l’attaccante Peroni che ha segnato tutte e quattro le reti della seconda fase, ex Cesena. Nessuno di loro, però, ha debuttato in prima squadra e questo aspetto frena in parte la gioia del tecnico: “Il risultato del campo è ottimo per l’immagine della società, un applauso ai ragazzi che hanno avuto motivazioni importanti. La rosa è molto giovane: ai giocatori delle classi 1999-2000 si aggiungono ragazzi del 2001, del 2002 e uno del 2003. Però la mission del settore giovanile è crescere i ragazzi, prepararli per la prima squadra: nessuno della mia rosa ci è arrivato e dunque da parte mia non è stato raggiunto il vero obiettivo. Coi giovani del resto ci vuole pazienza, bisogna dare loro fiducia e una valutazione si può esprimere solo distanza di mesi”.

“Una bella soddisfazione – sottolinea il responsabile del settore giovanile Glauco Mugnaroli – il merito è dei ragazzi e del tecnico che giù un paio di anni fa riuscì a portare il gruppo degli Allievi, che costituisce ora l’ossatura di questa rosa, fino agli ottavi di finale. La squadra gioca bene, il gruppo è ottimo: sapevamo che avrebbe potuto fare bene, ma non fino a questo punto”.

Stefano Ferri