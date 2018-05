Lavatrice e frigorifero abbandonati alla fermata dei bus in stazione. Ecco lo spettacolo che Rimini riserva ai turisti

Cronaca

Rimini

| 17:38 - 16 Maggio 2018

Si ritorna a parlare in città di un tema spinoso, quello dei rifiuti. Il comportamento maleducato di ignoti, che non hanno a cuore l'ambiente, assurge spesso agli onori della cronaca. E questa volta i rifiuti sono una lavatrice e un frigorifero, abbandonati accanto alla fermata dell'autobus, davanti alla stazione ferroviaria di Rimini, in via Dante, strada molto frequentata da cittadini e turisti. Tanti turisti scendono dal treno, con l'aspettativa di trovarsi lo splendido panorama di una città ordinata e accogliente per i tanti visitatori, invece a rompere quest'immagine perfetta ecco i due elettrodomestici, come attesta lo scatto inviatoci dal nostro lettore Mirco: "vi invio questa foto per far capire dove siamo arrivati". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.