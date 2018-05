Motoritrovo, da venerdì a domenica al Parco Marecchia di Villa Verucchio motori, cibo, giochi e musica

Eventi

VillaVerucchio

| 17:13 - 16 Maggio 2018

Il conto alla rovescia è iniziato. Il rombo dei motori, la musica, il buon cibo, i giochi, il divertimento sono ormai alle porte.

Il 9° Motoritrovo Teste Malate nel Marecchia 2018 è in programma dal 18 al 20 maggio, presso il Parco Marecchia di Villa Verucchio (Rn). L’evento motoristico è organizzato dalle Teste Malate nel Marecchia, un gruppo di amici "malati" di moto, che qualche anno fa ha deciso di contagiare la valle del Marecchia con “allegre scorribande e la condivisione di una passione che riempie la vita”.

Musica dal vivo, birra a go-go e il tradizionale stinco la faranno da padroni, in completa sicurezza.

Novità 2018, l’introduzione della terza serata, ovvero il venerdì sera che non c'era. Il Motoritrovo apre le danze venerdì 18 maggio con Emi Brandinelli Dj dall'aperitivo fino a notte fonda.

Altra novità 2018, il Torneo di bigliardino. Già numerose le squadre che si sono iscritte. Per info e prenotazioni, telefonare allo 329 2530891.

Il sabato è sempre in rock. Il Motoritrovo è già operativi dal pranzo. Ospiti i fantastici Rollerverucchio, poi via ad una staffetta di live Rock fino a notte fonda in compagnia delle The Rockaway Bitches (cover band Ramones), dei Driving Cats (blues anni ‘780-80 e hard rock) e di Elio Dj.

La domenica anni‘50. Il parco Marecchia si trasformerà in un grande palco fifties all'aria aperta con il Rockabilly di Andrea Fattori, dei Flaming Gene & His Tonics, di Moreno Jumbo Jumbo Lotti, di Andy Lee Dj,

le bancarelle vintage, l'acconciatrice, Celeste the Barber, le moto e le auto d'epoca. Il parco si trasformerà insomma in una grande pista da ballo con musica, acconciature e bancarelle vintage style.

Tutto, come da tradizione, in compagnia di cibo super e ottima birra e l'immancabile Motogiro in Valmarecchia della domenica.

La partenza è fissata alle ore 10, per il Motogiro nella culla dei Malatesta. L’iscrizione è facoltativa. Iscrivendosi, con 12 euro si ha diritto a piadina farcita + bibita + gadget + aperitivo + biglietto della lotteria. Insomma, un pacco regalo. Aperitivo offerto dal Bar Centrale di a Torriana. Alle ore 13 rientro e pranzo al Parco Marecchia. Musica dalle ore 15. Alle 16.30 giochi del motociclista. Alle 17.30 estrazione lotteria e premiazione.

Ospite 2018, Matteo Nanni che ci racconterà dei suoi viaggi in solitaria e dei Km percorsi da solo con la sua moto tra i deserti di Marocco e Tunisia e delle fantastiche avventure in Russia e Mongolia. Con Nanni il viaggio diventa una scoperta di se stessi e dei propri limiti e una ricerca di emozioni forti e vere impresse negli occhi e nei visi di tutti coloro che diventano parte di questa folle e magica avventura.

“Alle Teste Malate nel Marecchia le famiglie con bimbi piacciono un sacco. – assicurano gli organizzatori - La regola è: più siamo e più ci divertiamo!”. Sempre assecondando il motto: “Vieni tranquillo… altrimenti… stai a casa”.

Il raduno è aperto ad ogni tipo di motocicletta, e sono benvenute pure le auto d’epoca. Durante tutta la manifestazione ci sarà la possibilità di dormire in tenda. Parte del ricavato sarà devoluto, come ogni anno, in beneficenza.