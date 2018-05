Il match delle polemiche, tifosi Pietracuta attaccano la Figc: "arbitraggio incredibile, non ci vogliono in eccellenza"

Sport

Pietracuta di San Leo

| 15:58 - 16 Maggio 2018

Lettera aperta dei tifosi del Pietracuta Calcio, rivolta alla Figc Emilia Romagna. I supporter rossoblu si lamentano dell'arbitraggio del sig. Rompianesi di Modena, in occasione del playoff di domenica con il Cotignola, in primis per la decisione di interrompere la partita, per dodici minuti, per un diluvio abbattutosi sullo stadio di Cotignola. "Il verdetto è stato condizionato ed è successo che nella domenica calcistica, dove in quasi tutti i campi della Serie A alla 3a Categoria, si sono giocate partite sotto la pioggia, a Cotignola il sig.arbitro ha creduto giusto sospendere la partita a 11 minuti dalla fine, per un improvviso temporale estivo che è durato qualche minuto", lamentano i tifosi. "Il risultato era sullo 0 a 1 e il Cotignola era ovviamente in gravissima difficoltà, incapace di reagire e demotivato. Una bella sosta di 30 minuti ha consentito di riprendere la partita in condizioni nettamente diverse", proseguono, attaccando l'arbitraggio: "Il Cotignola ha raggiunto fortunosamente e su mischia il pareggio (rete che a parti invertite nessuno avrebbe convalidato), ha superato indenne i tempi supplementari favorito da una serie di decisioni arbitrali incredibili, rigori ed espulsioni evidenti completamente ignorate, il capocannoniere del campionato Fratti uscito dal campo con una ferita alla testa e tanto altro". I tifosi fanno comunque "onore e auguri al Cotignola Calcio, che non ha colpe, e ai suoi tifosi che sono stati corretti". Nella lettera non manca un attacco alla Figc: "Coscienti di rappresentare una piccola realtà della Valmarecchia e sicuri di non godere delle preferenze da parte della Figc che probabilmente ritiene inadeguata per la Categoria una società come il Pietracuta Calcio". Il Pietracuta Calcio si dissocia dall'iniziativa presa a titolo personale da alcuni suoi tifosi, sottolineando, per voce del ds Sandro Conti, che "il Pietracuta Calcio ha accettato il verdetto del campo in maniera più assoluta", aggiungendo i ringraziamenti alla società del Cotignola e ai suoi tifosi per l'ospitalità, con il pieno rispetto dell'impegno profuso in campo dalle due squadre.